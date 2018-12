Stein Die Zahl der Metzgereien geht zurück

Stein / Jörg Wahl

Die Fleischerinnung zog Bilanz. Rückläufig ist nicht nur die Zahl der Betriebe, sondern auch der Fleischkonsum.

Zu ihrer Mitgliederversammlung traf sich die Fleischerinnung Zollern­-Alb im „Lamm“ in Stein. Obermeister Jürgen Sieber berichtete faktenreich von der Strukturentwicklung im Fleischerhandwerk. 2017 standen demnach bundesweit 1100 Betriebsstilllegungen 663 Betriebsgründungen gegenüber. Von diesen waren wiederum 301 echte Neugründungen, in 362 Fällen wechselte dagegen der Inhaber eines bestehenden Betriebes. Somit sei die Zahl der selbstständigen Betriebe um 437 zurückgegangen, davon 312 in der ersten Jahreshälfte.

Geeignete Nachfolger fehlen

Als wesentliche Ursache des Rückgangs nannte der Obermeister das Fehlen geeigneter Nachfolger aus der Familie oder dem Betrieb. Ein zunehmend beklagtes unternehmerfeindliches Klima dämpfe die Bereitschaft zur Selbstständigkeit und zur Übernahme des unternehmerischen Risikos. Eine überall präsente Bürokratie, stets neue Regelungen und Dokumentationspflichten wie auch ständig steigende Gebühren und Abgaben wirkten abschreckend und verminderten die Gründungsbereitschaft. Die Filialisierung, so Sieber, leiste einen wesentlichen Beitrag zur Standortsicherung im Fleischerhandwerk. Im Jahresverlauf seien 642 neue Filialen eröffnet worden. Dem gegenüber stehen allerdings 982 Standorte, die geschlossen wurden. Zu oft sei Personalmangel die Ursache. Durch die rückläufige Zahl von Betrieben und Filialen sei das Nahversorgungsnetz mit handwerklichen Verkaufsstellen weitmaschiger geworden. So kamen vor zehn Jahren auf 100 000 Einwohner im Durchschnitt noch 34 Fleischer-­Fachgeschäfte, zuletzt gerade noch 25. Bundesweit waren rund 5000 mobile Verkaufsstellen im Einsatz. Diese Zahl sei seit Jahren konstant. Der Bedarf im ländlichen Raum und auf den Wochenmärkten könne durch fehlendes Personal nicht abgedeckt werden.

Die Beschäftigtenzahl sei im vergangenen Jahr leicht gesunken. Waren es 2017 bundesweit noch 141 300 Personen, die im Fleischerhandwerk tätig waren, so waren es im ersten Halbjahr 2018 rund 1100 weniger. Etwa 1300 Ausbildungsverträge mit Fleischerlehrlingen seien neu abgeschlossen worden und noch von Bestand. 622 Lehrverhältnisse wurden von den Ausbildungsbetrieben vorzeitig aufgelöst, 213 davon innerhalb der Probezeit. Ein weiterer schrumpfender Bestand sei absehbar. Möglichkeiten zur Optimierung des Mitarbeiter­einsatzes im Ladengeschäft, der Produktion und im Service seien größtenteils ausgeschöpft. Langjährige Mitarbeiter sorgen in der Produktion für reibungslose Betriebsabläufe und ein gleichbleibendes Qualitätsniveau.

Rindfleisch ist im Kommen

Außerdem berichtete der Obermeister vom Verbandstag in Potsdam und von der Obermeistertagung in Würzburg. Der Trend gehe hin zum Verzehr von Rindfleisch, wenngleich Schweinefleisch die dominierende Fleischart bleibe. Nach Geflügel haben Lamm und Ziege ihr Niveau gehalten. Insgesamt sei jedoch feststellbar, dass weniger Fleisch gegessen werde.

Die Grüße von Kreishandwerkermeister August Wannenmacher übermittelte Stellvertreter Paul-Gerhard Alber. Die Konjunktur, so berichtete er, sei nach wie vor gut, und es seien im Handwerk 29 Millionen Personen beschäftigt. Das Handwerk sei also eine richtige Wirtschaftsmacht. Immens wichtig sei es die Mitarbeiter nicht zu übersehen, sie trügen mit ihrem großen Verantwortungsbewusstsein zum Erfolg bei.

Geschäftsführer Jürgen Greß berichtete detailliert über die Jahresrechnung 2017, die mit einem Überschuss abschloss. Die Kassenprüfer Tobias Müller und Frank Dreher sprachen von einer einwandfreien Buchführung, weshalb die Entlastung erfolgte.

Greß stellte den Mitgliedern außerdem den Haushaltsplan für 2019 vor, der einstimmig verabschiedet wurde. Mit einem gemeinsamen Abendessen endete die Versammlung.