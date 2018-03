Ebingen Die Villa Maag hat schon mal ein neues Dach

Ebingen / Holger Much

Das Gebäude hat immer noch den Status eines Denkmals. Nun möchte der neue Besitzer Helmut Frank den Verfall eindämmen.

In Ebingen bei der Villa Maag tut sich was. Das Gebäude ist seit geraumer Zeit eingerüstet. Helmut Frank aus Lichtenstein ist der neue Besitzer der Maag-Fabrik und des ehemaligen Lotos-Fabrikgebäudes. Ihm gehört seit kurzem nun auch die Villa Maag, die seit vielen Jahren verfällt. Frank möchte in den kommenden Monaten und Jahren, so erzählt er uns auf Nachfrage, bei dem maroden Gebäude einige bauliche Sicherungsmaßnahmen veranlassen.

Denn abgerissen werden darf das Gebäude nicht. Der bisherige Insolvenzverwalter, die Kanzlei Sulz und Zworowsky in Reutlingen, hat laut Helmut Frank einen Antrag gestellt, der Villa den Status eines Denkmals abzuerkennen und sie abreißen zu dürfen. Dies wurde nun aber gerichtlich untersagt. Die Villa Maag bleibt weiterhin Denkmal und darf nicht dem Bagger zum Opfer fallen, trotz des mittlerweile schlechten Zustandes.

Sanierung zu hoch gegriffen

Helmut Frank ist Sprecher einer Gruppe von Investoren, der ein großer Teil des Gebäudes gehört, in der sich die Firma Honeywell befindet sowie weitere Unternehmen, unter anderem Sportstudios. Das Gelände rund um die Villa kaufte er Anfang 2017 eigentlich nur, weil er Parkplätze für diese Einrichtungen brauchte. Nun möchte er den weiteren Verfall des Hauses zumindest eindämmen. Der Begriff einer Sanierung, betont er, sei eindeutig zu hoch gegriffen für seine aktuellen Vorhaben. Denn das Gebäude steht nach wie vor unter Denkmalschutz, jeder Handgriff muss genau den strengen Richtlinien des Denkmalschutzes entsprechen. Daher spricht Helmut Frank zunächst lieber von Sicherungsmaßnahmen. Als allererste und mit Abstand wichtigste Aktion hat er das Dach der ehemaligen Fabrikantenvilla richten lassen. Dies habe erste Priorität gehabt. Frank spricht von „richtigen Wasserfällen“, die bei Regen ins Innere des Hauses gelaufen seien und dort so seit Jahren auch das Innenleben massiv in Mitleidenschaft gezogen haben. Nun, mit neuer Bedachung, ist das Gebäude zumindest von oben vor den Unbillen des Wetters geschützt. Doch das kann, erläutert der Besitzer, erst der Anfang sein. Auch einige Fenster stehen seit Jahren offen. Ob er hier allerdings neue Fenster einsetzen kann, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Auch hier sind es die komplexen Bestimmungen des Denkmalschutzes, die eine schnelle Lösung problematisch machen. Daher wäre es auch eine Option, die Fenster erst einmal mit Holz oder einer Art Fensterläden zu verschließen.

Nicht nur vor der schon lange aktiven, zerstörerischen Kraft der Elemente möchte Helmut Frank das alte Gebäude bewahren, sondern auch vor Vandalismus. Immer wieder dringen Leute in das Haus ein, zerstören, was nicht eh schon kaputt ist oder sprühen Graffiti an die Wände. „Auch dem muss Einhalt geboten werden“, sagt Frank. Er denkt sogar an den Einsatz von Kameras am Haus. Dies sind die ersten Schritte. Wie es genau weitergeht, kann Helmut Frank zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Nur eines ist ihm klar: „Das ist ein großes Stück Arbeit“, sagt Helmut Frank.