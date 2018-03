Balingen Präsidentin der Welthungerhilfe hält Vortrag

Balingen / Rosalinde Conzelmann

Die beiden Kirchen und die SPD holen die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe am 1. März nach Balingen.

Afrika, ein hoffnungsloser Fall? Gegen diesen Titel, den Klaus Fütterer, Ursula Grau und Artur Egle-Theurer für ihren Vortrag ausgewählt haben, intervenierte Bärbel Dieckmann. „Sie meinte, da muss unbedingt ein K rein – also Afrika kein hoffnungsloser Fall“, erzählt Klaus Fütterer. Er gehört der SPD-Projektgruppe „Soziale Gerechtigkeit“ an, in deren Runde die Idee aufkam, die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe nach Balingen einzuladen.

Mit er katholischen Erwachsenenbildung Zollernalbkreis und dem evangelischen Bildungswerk Balingen und Sulz fand die SPD Partner für die Organisation der Veranstaltung. „Denn diese Thematik ist auch unsere“, betont Egle-Theurer, Geschäftsführer des evangelischen Bildungswerkes. Ursula Grau, Geschäftsstellenleiterin der katholischen Erwachsenenbildung, nickt: „Das Thema ist kirchlich, präsent und wir haben den Platz im Gemeindehaus.“ Dort wird Bärbel Dieckmann am 1. März ihren Vortrag halten und anschließend das Gespräch mit ihren Zuhörern suchen.

Die Projektgruppe „Soziale Gerechtigkeit“ wurde vor zwei Jahren gegründet und besteht aus 20 Menschen aus dem Zollernalbkreis. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat und veranstaltet vierteljährlich öffentliche Veranstaltungen. „Wir laden sowohl Behördenvertreter als auch die Mitarbeiter des Tafelladens ein“, so Fütterer. Der Anstoß für das Thema Afrika gab der aktuelle Marshallplan mit Afrika. „Das Geld geht in politisch stabile Länder und dort, wo es nötig wäre, passiert wenig“, sagt Fütterer. Da es im Landkreis einige Missionskreise gibt, die Kontakte zu Afrika pflegen und dort Hilfsprojekte unterstützen, schwebt dem Projektkreis vor, die Dinge zu bündeln.

Bärbel Dieckmann, seit 2008 an der Spitze der Welthungerhilfe und Genossin, wird in Balingen ihre Organisation vorstellen und über den Konflikt zwischen politischem Konzept und unmittelbarer Hilfe vor Ort reden. Stichwort: Selbsthilfe vor Ort. Die Vereinten Nationen wollen bis zum Jahr 2030 den Hunger in der Welt besiegt haben. „Ein ehrgeiziges Ziel“, sagt Egle-Theurer. Er erhofft sich von Bärbel Dieckmann auch eine Antwort darauf, ob dieses Ziel realistisch ist. Denn den Kirchen gehe es wie vielen ihrer Mitglieder auch. „Wir sind oft im Zweifel, was wirklich hilft“, sagt Egle-Theurer. Für ihn steht aber außer Frage, dass die westliche Welt ihren Anteil hat an der Not Afrikas. Er weist auf den Klimawandel und den verzerrten Welthandel hin.

Ebenso ein Thema: die Ausbeutung der Bodenschätze durch europäische und amerikanische Unternehmen. „Wir können in unserer globalisierten Welt nicht sagen, es geht uns nichts mehr an“, stellt Ursula Grau fest. Sie erinnert noch an ein weitere Verflechtung: „Es ist gerade mal 100 Jahre her, dass wir unsere Kolonien aufgegeben haben.“ Eine Politik, die noch immer nachwirke.

Info Der Vortrag mit anschließendem Gespräch findet am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr im Heilig-Geist-Gemeindehaus in Balingen statt. Es wird kein Eintritt erhoben, da Bärbel Dieckmann kein Honorar verlangt. Die Veranstalter bitten um Spenden für ein soziales Projekt.