Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

In den Städten Balingen und Albstadt brachten die Gemeinderatswahlen Bewegung in die Stadtparlamente.

Die großen Gewinner sind im Balinger Gemeinderat die Grünen. Sie werden statt der bisher fünf Sitze nun sieben haben. Damit sind sie nach der CDU (jetzt acht Sitze) ab sofort die zweitgrößte Fraktion. Die bisherigen und erneuten Mitglieder der Balinger Grünen-Fraktion Erwin Feucht und Uwe Jetter verfolgten die Auszählung am Montagnachmittag im Rathaus. Sie freuten sich sehr über die Zahlen. „Das Ziel waren fünf Sitze plus X“, erklärte Jetter. Er hofft, dass sich das Ergebnis auch im Rathaus niederschlägt und nun mehr „grüne Themen“ umgesetzt werden. Im Gemeinderat konnte auch die FDP einen Sitz mehr als 2014 holen.

Verlierer sind hingegen die CDU, die SPD und die Freien Wähler. Sie büßen jeweils einen Sitz im Balinger Rat ein. So schaffte es unter anderem der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute nicht mehr ins Gremium. Er landete auf dem zweiten Nachrückerplatz hinter Peter Single.

Künftig gibt es mehr Frauen am Ratstisch. Unter den 32 Mandatsträgern sind ab sofort elf Frauen. Das entspricht eine Quote von 34,4 Prozent. Im bisherigen Gremium waren es am Ende noch sieben weibliche Volksvertreterinnen (22 Prozent). Den größten Frauenanteil gibt es künftig in der SPD: Von sechs Gemeinderäten sind vier weiblich. Ebenfalls vier Frauen hat die Grünen-Fraktion. Die CDU konnte keine einzige Frau in den Balinger Gemeinderat bringen.

Auch mehrere junge Kandidaten haben es ins Gremium geschafft. Wie etwa die 19-jährige Leah Konzen, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Oder der 28-jährige Christoph Foth. Der sitzt nun mit seinem Vater und Stimmenkönig Dr. Dietmar Foth gemeinsam im Gremium. Als einen alten Hasen könnte man fast schon den 23-jährigen Tim Leukhardt nennen. Für ihn ist es bereits die zweite Wahlperiode.

Die Wahlbeteiligung hat sich in Balingen gegenüber 2014 erhöht. So gingen dieses Mal 54,5 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne. Vor fünf Jahren waren es nur 45,2 Prozent.

Die Wahl in Albstadt

Sie waren mit dem Ziel angetreten, den Albstädter Gemeinderat zu verjüngen und frischen Wind ins Gremium zu bringen: Die Kandidaten der Wählervereinigung „Wir sind Albstadt“ (WSA) – die zum ersten Mal bei Gemeinderatswahlen in Albstadt auf den Plan trat und am Sonntag gleich auf Anhieb vier Sitze holte – haben nun in den nächsten fünf Jahren Gelegenheit, diesem Anspruch gerecht zu werden. 12,6 Prozent der abgegebenen Stimmen konnte die WSA für sich verbuchen. Zu den klaren Gewinnern bei der Albstädter Gemeinderatswahl zählen auch die Grünen, die bei der Albstädter Gemeinderatswahl 15,1 Prozent der Stimmen holten und ihre Sitzzahl von bislang drei auf nunmehr fünf ausbauen konnten.

Bei ZUG und FDP bleibt, was die Mandate angeht, alles beim Alten. Für ZUG ist bei einem Wahlergebnis von 3,4 Prozent die Rechtsanwaltsgehilfin Elke Rapthel weiterhin Alleinkämpferin im Gremium, die Liberalen konnten ihre bisherige Sitzanzahl (drei) mit einem nahezu gleichbleibenden Stimmenanteil von 10,6 Prozent verteidigen.

Bitter dürfte das Ergebnis für CDU, Freie Wähler und SPD sein. Sie haben jeweils zwei Sitze verloren. Für die CDU saßen bisher elf Stadträte im Gemeinderat. Die Christdemokraten bleiben zwar stärkste Fraktion, haben aber künftig nur noch neun Sitze. Sie haben den Stimmenkönig in ihren Reihen: Es ist mit 9818 Stimmen – wie auch schon vor fünf Jahren – unangefochten Dr. Matthias Strähler. Die Freien Wähler waren mit acht Mandatsträgern vertreten, im neuen Gremium werden es zwei weniger sein. Die SPD verliert ebenfalls zwei Sitze und kommt nur noch auf vier.

Das neue Stadtparlament besteht aus zehn Frauen und 22 Männern. Sechs bisherige Stadträte sind nicht mehr angetreten. Die Neuen füllen die „Lücken“, verweisen aber auch vier willige Mandatsträger, die sich erneut bewarben, auf hintere Plätze. Neu dabei sind mit Beginn der neuen Legislaturperiode bei der CDU Daniela Steinhart-Schwab und Wolfgang Leibold, bei den Freien Wählern Ulrike Münster, bei der FDP Ulrich Deufel, bei den Grünen Friedrich Rau und Rosalie Maihöfer sowie die Neulinge von der WSA, Steffen Bendrin, Thilo Frizenschaf, Annika Jana Wollwinder und Martin Braun. Lara Herter, Rosalie Maihöfer und Annika Jana Wollwinder sind die „Küken“ (alle 1994 geboren), der „Senior“ ist Friedrich Pommerencke (Jahrgang 1944).

Die Wahlbeteiligung war am Sonntag im Vergleich zu 2014 deutlich höher: Vor fünf Jahren gingen 39,7 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen, dieses Mal waren es 46,7 Prozent.