Balingen Die Kächeles sind wieder zu zweit

Balingen / Lydia Wania-Dreher

In den vergangenen Monaten brodelte die Gerüchteküche: Was ist mit Karl-Eugen Kächele los? Mehrere Auftritte des Balinger Kabarett-Duos wurden abgesagt oder seine bessere Hälfte Käthe stand allein auf der Bühne. „Eine Kleinigkeit hat mich aus der Bahn geworfen“, erzählt Michael Willkommen alias Karl-Eugen Kächele. „Ein Zeckenbiss hat mich darnieder gestreckt“, erklärt er. Die Folge: Er fiel für mehrere Monate aus und konnte nicht auftreten.

Ute Landenberger alias Käthe Kächele sprang in die Bresche und stellte ein eineinhalbstündiges Soloprogramm auf die Beine. „Das schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel“, erzählt sie. Schließlich teile man sich an so einem Abend auch die Verantwortung auf der Bühne. „Die Männer sind etwas schlechter weggekommen“, resümiert sie. Aber Männer hätten ja viel Humor.

Jetzt freuen sich Ute Landenberger und Michael Willkommen darauf, wieder miteinander auf der Bühne zu stehen. Der erste gemeinsame Auftritt nach sieben Monaten ist am Mittwoch, 9. Januar, um 19.30 Uhr im Großen Saal der Balinger Stadthalle. Er ist zeitgleich auch die Premiere ihres neuen Programms „Dorftratsch Deluxe“. „Die Kächeles haben sich aber nicht neu erfunden“, beruhigt Michael Willkommen die Fans.

„Wir sind uns nach wie vor einig, dass wir uneinig sind“, sagt er. Es gehe wieder um das, worüber sich Gott und die Welt aufregt, erklärt Ute Landenberger. Die Bekannten fahren schon in den dritten Jahresurlaub, der Nachbar mäht seinen Rasen viel zu spät und wäscht abermals sein Auto vor dem Haus. „Wir als Paar haben natürlich gar keine Fehler“, erklärt sie schmunzelnd. „Wir sind die Guten“, pflichtet ihr Michael Willkommen bei. Sie sind sich einig: „Wir alle sind doch ein bisschen Kächeles.“

Ute Landenberger und Michael Willkommen, abseits der Bühne als Krankenschwester und Polizist tätig, sind seit 2005 als „Kächeles“ unterwegs. Sie treffen damit seit Jahren den Nerv des Publikums. Angefangen hat alles im Laientheater in Engstlatt. Dort sagten sich die beiden aus einer Laune heraus, dass sie ein Duo gründen wollen.

Als sie sich ein Jahr später dann beim Einkauf zufällig trafen, beschlossen sie, den Plan in die Tat umzusetzen. Ihr erster Auftritt fand beim Altennachmittag in der „Linde“ in Weilstetten statt. „Wir saßen mit Stühlen auf dem Stammtisch“, erinnert sich Ute Landenberger. Das Publikum war begeistert von dem schwäbischen Ehepaar und dessen Eigenheiten. Es folgte jedes Jahr ein neues Programm mit eigenen Texten. Mittlerweile tritt das Duo in ganz Baden-Württemberg auf.