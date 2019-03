Zollernalbkreis Der Müll muss auch in Zukunft weg

Zollernalbkreis / Nicole Leukhardt

Im Jahr 2025 läuft der Abnahmevertrag des Kreises mit zwei Müllverbrennungsanlagen in Stuttgart und in Zürich aus.

Rund 16.500 Tonnen Hausmüll fallen im Zollernalbkreis jährlich an, der verbrannt werden muss. 3,3 Millionen Euro hat der Kreis dafür im vergangenen Jahr bezahlen müssen. Ein Teil des Abfalls geht in die Müllverbrennungsanlage (MVA) Stuttgart-Münster, seit 2011 wird der übrige Teil in der Kehrrichtverbrennungsanlage Zürich entsorgt.

„Diese wurde von der EnBW-Tochter Tplus GmbH übernommen und wird bis zum Abriss der Anlage Ende 2020 auch mit Abfällen aus unserem Landkreis betrieben“, bestätigt Landratsamts-Pressesprecherin Marisa Hahn. Doch die Kapazität der Schweizer Anlage ist nicht besonders groß: „Die Anlage in der Schweiz ist wesentlich kleiner, hat mehrere Lieferanten und wir können maximal 16.000 Tonnen pro Jahr anliefern“, schreibt Marisa Hahn weiter.

In den Jahren 2012 und Anfang 2013 sei die Anlage auf den Stand der Technik umgebaut worden. „2017 war die Anlage über einen längeren Zeitraum in Revision. In diesen Zeiten wurde verstärkt nach Stuttgart ausgewichen“, so Hahn. Ab 2021 jedoch würden alle Abfälle aus dem Zollernalbkreis wieder ausschließlich in der Müllverbrennungsanlage (MVA) Stuttgart verbrannt.

Nach zwanzigjähriger Laufzeit endet dieser Vertrag nun Ende Mai 2025. Weil der Müll auch in Zukunft weg muss, haben sich die Mitglieder des Kreistags in ihrer Sitzung vergangene Woche mit dem Thema beschäftigt und einen einstimmigen Beschluss zur Ausschreibung gefasst.

Möglichst wirtschaftlich soll der neue Vertrag sein und er muss Ausnahmen zulassen. Denn die in Baden-Württemberg vorhandenen Entsorgungskapazitäten in Müllverbrennungsanlagen reichen wohl auch künftig nicht aus. Dabei schreibt die sogenannte Autarkieverordnung eigentlich vor, dass Hausmüll möglichst ortsnah, zumindest aber in dem Bundesland verbrannt werden muss, in dem er anfällt. So soll verhindert werden, dass Müll unsinnig durch das Land gefahren wird.

Bei der Neuausschreibung sollen nun – anders als bisher – zwei Teilmengen vergeben werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Dezember 2035 wollen die Räte eine Basismenge von 12.000 Tonnen pro Jahr vergeben. „Dies entspricht der Menge, die wir für den Zeitraum aus privaten Haushalten dauerhaft erwarten“, erklärte der Leiter des Abfallwirtschaftsamts, Friedrich Scholte-Reh.

Die Restmenge von drei bis fünf Tonnen aus dem gewerblichen Bereich soll erst 2023 ausgeschrieben werden. Denn der Wettbewerb zwischen den Entsorgern für gewerbliche Abfälle verschärfe sich, zudem sollen die Verwertungsquoten erhöht werden. „Die Mengen, die uns aus diesem Bereich überlassen werden, können wir nur kurzfristig abschätzen“, erklärte Scholte-Reh.