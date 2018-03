Balingen Das Stadtarchiv hat eine neue Leiterin

Balingen / Lydia Wania-Dreher

Yvonne Arras leitet seit Oktober das Balinger Stadtarchiv. Die 32-Jährige möchte Ansprechpartner für die Bürger sein.

Die Tür des Stadtarchivs ist offen. Offen für alle geschichtsinteressierten Bürger – egal welchen Alters. Das ist der neuen Leiterin des Stadtarchivs, Yvonne Arras wichtig. Die 32-Jährige trat die Stelle Anfang Oktober an. Mittlerweile hat sie sich schon etwas eingelebt und auch ihre letzte Prüfung für den Doktortitel bestanden.

In ihrer Dissertation befasst sie sich mit dem Kloster Stetten bei Hechingen und dessen spätmittelalterlicher Ausstattung. Wer nun denkt, das habe nichts mit Balingen zu tun, der irrt. „Friedrich der Erlauchte hat das Kloster Stetten gegründet und auch Balingen die Stadtrechte verliehen“, erklärt Yvonne Arras. Daher sei der Ahnenvater des Hauses Hohenzollern für beide Orte wichtig.

Yvonne Arras ist gebürtig aus Tübingen und wohnt in Vöhringen. Sie studierte an der Universität Tübingen Kunstgeschichte, Komparatistik und Französisch. Während ihrer Dissertation arbeitete sie am Staatsarchiv in Sigmaringen. „Ich wollte in der Gegend bleiben“, sagt sie. An der Balinger Stelle habe sie auch die Verbindung von Archiv und Ausstellungen gereizt. Denn Yvonne Arras ist auch für die Zehntscheuer zuständig. Diese früher sehr gängige Kombination gebe es heute nicht mehr so oft. Darüber hinaus ist die Leiterin des Stadtarchivs für das Verteilen und Ordnen der Archivalien zuständig.

Ein großer Teil der Arbeit sind Anfragen aus der Bevölkerung. „Ich bin auch Ansprechpartner für Schüler, die Material für Referate brauchen“, sagt Yvonne Arras. Immer wieder kommen Geschichtsinteressierte bei ihr vorbei oder rufen an. Darunter auch Ahnenforscher. „Wir bekommen regelmäßig Anfragen aus den USA von Auswanderern“, so Yvonne Arras. In den vergangenen Monaten habe es sechs solcher Fälle gegeben.

Yvonne Arras freut sich darüber. Denn Archive seien heute nicht mehr nur Lager. Sie seien Dienstleister und geschichtliche Kompetenzzentren. Sie würden sich mehr öffnen. „Es ist wichtig, dass Menschen den geschichtlichen Hintergrund ihrer Stadt erfassen können“, sagt Arras. Und so ist es auch ihr Wunsch für die Zukunft, dass die Balinger weiter ins Stadtarchiv kommen und sich hier informieren.

Was den geplanten Neubau des Stadtarchivs betrifft – schließlich ist das jetzige Gebäude in der Charlottenstraße nur ein Provisorium – hat Arras noch keine konkreten Vorstellungen. Sie möchte dazu die Diskussion im Gemeinderat abwarten. Aber ein Café oder eine lange Theke, wie bereits in den Plänen angedacht, würde sie sehr begrüßen.

Digitalisierung ist wichtig

Auch die Digitalisierung wird in Archiven immer wichtiger. Yvonne Arras möchte die sogenannten Findbücher digitalisieren. Dafür wurde ein neues Computerprogramm angeschafft. Auch auf der Internetseite soll man künftig mehr abfragen können. Mit der Arbeit ihres Vorgängers Dr. Hans Schimpf-Reinhardt ist sie sehr zufrieden. Rund 30 Jahre führte er, bis zu seinem Tod im Februar 2017, das Balinger Stadtarchiv. „Er hat sehr ordentlich gearbeitet und alles ist gut sortiert“, sagt sie. Dennoch sei es eine Herausforderung gewesen, so ganz ohne Übergang eine solche Stelle anzutreten. Gerade die langjährige Mitarbeiterin des Stadtarchivs, Gertrud Rux, habe ihr hier geholfen. Ihre Stelle wurde dazu extra aufgestockt.