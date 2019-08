Auch wenn es über Hechingen zeitweise zu nass war: Unterm Strich kann man mit dem Wetter im Juli zufrieden sein.

Mit dem Sommerwetter kann man bis jetzt zufrieden sein. Gleich dem Juni war auch der nachfolgende Juli recht sonnig und warm. Der Monat kann 19 Sommertage vorweisen und sieben heiße Tage mit bis zu 36 Grad Celsius. Der Juli fiel an der Station zu trocken aus – an anderen Orten im Kreisgebiet dagegen war er zu nass.

Zur Einordnung: Im Vergleichszeitraum (1981 – 2010) gerechnet, war es in der Region im Juli durchschnittlich 17,9 Grad warm, Niederschlag fiel im Schnitt 94,0 Liter pro Quadratmeter und die Sonne (1991 – 2010 gerechnet) schien durchschnittlich 240 Stunden. Sommertage mit 25 und mehr Grad gab es im genannten Zeitraum durchschnittlich 13,6 im Juli. Der zurückliegende Juli bringt es zum Vergleich auf eine Mitteltemperatur von 19,6 Grad – also um 1,7 Grad zu warm, auf 72,1 Liter Niederschlag (77 Prozent des Durchschnitts) und 303,7 Sonnenscheinstunden (127 Prozent). Sommertage wurden heuer 19 gezählt.

Der diesjährige Juli begann am Monatsersten schon hochsommerlich warm, 32 Grad und 11,1 Stunden Sonnenschein zeigten die Messfühler an. Danach wurde es aber in einem Auf und Ab der Temperatur stetig kühler, so dass der Monat trotz reichlichem Sonnenschein bis zur Monatsmitte um 0,3 Grad zu kalt ausfiel. In dieser Zeit war in den Gärten Gießen angesagt, denn nennenswert geregnet hatte es seit dem 24. Juni nicht mehr, und so war der Platzregen während eines schwachen Gewitters am Sonntagmorgen, 7. Juli, nicht nur in den Gärten willkommen. Innerhalb von zehn Minuten gingen da 6,3 Liter nieder, doch bis es aufhörte zu regnen, waren es aber gerademal 8,9 Liter – eine Gießkanne voll.

Einen weiteren kräftigen Regenguss gab es ebenfalls im Rahmen schwächerer Gewitter am 12. Juli. An der Station zeigte der Regenmesser 25,9 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden an. Die umliegenden DWD-Stationen Bronnhaupten meldeten 27,7 Liter, Hechingen 33,7 Liter, Badkap 31,4 Liter und Appental 14,1 Liter Niederschlag.

Nach der Monatsmitte schaltete die Witterung auf Hochsommer um. Jetzt wurde es von Tag zu Tag wärmer, um am 25. Juli für einen kurzen Moment den Monatshöchstwert an der Station von 36 Grad anzuzeigen. Bundesweit war dies der heißeste Tag im Monat und gar 25 Stationen zeigten innerhalb Deutschlands mehr als 40 Grad an. Die Station in Heselwangen wird wohl nicht in naher Zukunft 40 Grad vermelden können – da liegt sie in 573 Metern über dem Meer zu hoch. Bis jetzt hält den Stationsrekord der 27. Juli von 1983 mit 37 Grad. Die 36 Grad von diesem Jahr sind aber der viertgrößte Wert in den zurückliegenden 40 Beobachtungsjahren.

Die im letzten Monatsdrittel fast unerträgliche Hitze beendeten die unmittelbar nachfolgenden Gewitter – und die entladen sich ja bekanntlich von Ort zu Ort verschieden. Bronnhaupten meldete am 26. Juli nichts – die Station war wegen eines technischen Defektes ausgefallen. An der Station in Heselwangen zeigte der Regenmesser für den 26. Juli 8,9 Liter an, die DWD-Station in Hechingen dagegen 61,1 Liter, Badkap 12,5 Liter und Meßstetten nur 4,9 Liter. Am darauffolgenden Tag hatten die Gewitter eine andere Zugrichtung eingenommen. Jetzt konnte Hechingen „nur“ 6,2 Liter vermelden, Heselwangen 9,5 Liter, aber Meßstetten 52,5 Liter. Bronnhaupten und Badkap waren an diesen Tagen wieder ausgefallen. Einen Tag später tat es mit 32,2 Litern in Hechingen nochmals einen kräftigen Guss.

Alles in allem fiel der Juli in Heselwangen mit 72,1 Litern gegenüber dem Durchschnittswert von 94,0 Litern zu trocken aus – in Hechingen mit 156,9 Litern zu nass, in Meßstetten mit 121,2 in etwa ausgeglichen und im nahen Rottweil mit „nur“ 27,7 Litern gar viel zu trocken aus.

Info Alle angeführten Werte wurden in Heselwangen, 573 Meter über dem Meer, registriert.