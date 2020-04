Die Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen sind besonders bedroht, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Jetzt sind entsprechende Fälle im Pflegezentrum Haus am Stettberg in Balingen aufgetreten. Mitte vergangener Woche sei klar gewesen, dass zwei Bewohner des Pflegezentrums Haus am Stet...