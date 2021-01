Letzte Woche nahm das Kreisimpfzentrum in der ehemaligen Zollernalb Kaserne in Meßstetten seinen Betrieb auf. Zu dem Personalschlüssel zählen 14 Soldaten, die im medizinischen Bereich sowie in der Verwaltung mitarbeiten. Zudem helfen seit mehreren Monaten zwei Soldaten in der Corona-Schwerpunktambulanz (CSA) in Balingen mit.

Zutritt nur nach negativem Antigentest

Nach der aktuellen Corona-Verordnung ist der Zutritt von Besuchern, externen Personen wie Seelsorgern oder Physiotherapeuten sowie Mitarbeitern zu stationären Pflegeeinrichtungen nur nach vorherigem negativem Antigentest und mit einer FFP2‑Maske zulässig. Die Einrichtungen müssen die Testungen seit dem 18. Januar 2021 anbieten und werden hierbei nun von der Bundeswehr unterstützt: 10 Soldaten helfen für die nächsten drei Wochen in 14 von 27 stationären Pflegeheimen im Zollernalbkreis bei der Durchführung von Antigentests mit.

Schulung zur Durchführung von Antigentests

Am Mittwochmorgen, den 28.01.21, wurden die in Stetten am kalten Markt stationierten Soldaten in der CSA in Balingen begrüßt und erhielten dort durch Fachpersonal des Landratsamtes eine theoretische sowie praktische Schulung zur Durchführung von Antigentests. Ab Donnerstag unterstützen die Soldaten, die auf die 14 Pflegeheime im gesamten Zollernalbkreis verteilt wurden, die Einrichtungen bei der Durchführung der Schnelltests.

Bundeswehr entlastet die Einrichtungen