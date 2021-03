In einem Betrieb in Schramberg kam es am Wochenende zu einem Covid-19-Ausbruch. Die Mitarbeiter und deren Familienangehörige wurden umgehend getestet. Die Testungen ergaben bis dahin insgesamt 17 positive Fälle. Davon sind drei der britischen Mutationsvariante zuzuordnen. Weitere Infektionen, auch...