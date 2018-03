Ebingen Citymanagement soll Untere Vorstadt wachküssen

Die Skulptur des Albstädter Künstlers Friedrich Zimmermann in der Unteren Vorstadt hat die Begegnung zum Thema. © Foto: Holger Much

Die Untere Vorstadt in Ebingen liegt Albstadts Baubürgermeister Udo Hollauer am Herzen. Er hofft, die charmante Straße wieder etwas mehr beleben und in die City integrieren zu können. © Foto: Holger Much

Ebingen / Holger Much

Der Bereich zwischen Trödler und Kiesinger-Platz in Ebingen ist im Stadtentwicklungskonzept als Impulsprojekt verzeichnet.

Die Untere Vorstadt in Ebingen soll belebt werden. Dies hat sich die Stadt Albstadt auf die Fahnen geschrieben und möchte das Vorhaben kurzfristig in den nächsten zwei bis drei Jahren anpacken. In dem vor wenigen Tagen öffentlich vorgestellten, mit viel Bürgerbeteiligung erarbeiteten Stadtentwicklungskonzept ist der Bereich der Unteren Vorstadt als eines von 15 sogenannten Impulsprojekten verzeichnet.

Die Straße sei natürlich über die vergangenen Jahre immer wieder Thema gewesen, stellt Albstadts Baubürgermeister Udo Hollauer klar. Doch nun habe man dem Bereich zwischen Trödler und Kurt-Georg-Kiesinger-Platz ganz bewusst diese hohe Priorität eingeräumt, indem man ihn in diese Projekte eingereiht habe, sagt Hollauer.

Die Untere Vorstadt hat in ihrer Kleinteiligkeit ganz besonderen Charme. Dennoch, formuliert Udo Hollauer, stellt sich die Frage, warum der Bereich seit Jahren fast wie abgetrennt wirkt von der Marktstraße. Eigentlich ist die Straße eine schöne Achse, die auch von den Schülern des Berufsschulzentrums oder von den Studenten der Hochschule oft genutzt wird. Dennoch haben viele der Geschäfte, die dort eröffnen, eine recht kurze Lebensdauer. Diesbezüglich will die Stadt ein Entwicklungskonzept speziell für die Untere Vorstadt entwickeln, und zwar, das zu betonen ist dem Baubürgermeister ganz wichtig, in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Vor allem auch die Bürger, die in der Straße Häuser besitzen, die Geschäftsräume vermieten, sollen zusammen mit Geschäftsleuten und Vertretern der Stadtverwaltung an einem Tisch sitzen. Gemeinsam, so Hollauer, könne man dann sicher auf eine Lösung kommen, die es erlaube, dass sich in der Unteren Vorstadt nicht nur mehr Geschäfte ansiedeln, sondern sich dort eben auch für längere Zeit behaupten. Ein Aspekt von vielen, um die Untere Vorstadt wieder etwas mehr in die City zurückzuholen, wäre eventuell eine andere Gestaltung der Oberfläche. Doch der zentrale Punkt liegt für den Baubürgermeister in einem weiteren Impuls­projekt der Stadtentwicklung, das ihm persönlich sehr am Herzen liegt: Dem Citymanagement.

Das so etwas funktioniere, sagt Udo Hollauer, sehe man an anderen Städten, beispielsweise an Rosenheim, wo diese Funktion von einem Verein übernommen wird. Ein Citymanagement kann und muss, sagt der Baubürgermeister, für die Belebung der Innenstadt sorgen. Gemeint ist damit nicht unbedingt die Organisation von irgendwelchen Festchen: „Verkaufsoffene Sonntage und ähnliches sind toll. Aber damit ist es heutzutage in Zeiten von Onlinehandel und deutlich verändertem Kundenverhalten nicht mehr getan.“

Kreatives Bindeglied

Ein funktionierendes Citymanagement hätte, so Udo Hollauer, die Aufgabe, Bindeglied zu sein zwischen Verwaltung, Ladeninhabern, Vermietern und Bürgern. Es könnte auch vertrauensvolle Anlaufstelle sein für Geschäftsleute. Entweder für solche, die bereits ein Geschäft haben oder auch für Leute, die es sich überlegen, ein Geschäft aufzumachen. Hier direkter Ansprechpartner zu sein und für Unterstützung zu sorgen, was die City betrifft, das stellt sich Hollauer als eine der Kernaufgaben dieser neuen Einrichtung vor, deren Realisierung, hofft er, auch in den nächsten zwei, drei Jahren angepackt werden könnte: „Wir können in den heutigen Zeiten sicherlich nicht jeden leerstehenden Laden voll bekommen, das wäre illusorisch. Aber wir können versuchen, manches attraktiver zu gestalten und die Dinge zum Besseren zu wenden.“