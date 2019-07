Weithin ist Balingen als Metalhochburg bekannt. Insofern ist es nur konsequent und stimmig, dass der erste Auftritt beim Bang-Your-Head-Festival einer Band aus Balingen gehörte.

Es ist wieder Metalzeit in Balingen: Das Bang-Your-Head-Festival hat am Mittwochabend mit der Warm-Up-Party in der Volksbankmesse begonnen. Als Empfangskomitee spielte die Band Endlevel, deren Mitglieder aus Balingen und der Umgebung kommen.

Drei volle Festivaltage stehen bevor

Am Donnerstag geht es so richtig los, dann treten die Bands auch auf der großen Open-Air-Bühne auf dem Messegelände auf. Bis Samstagabend regiert nun wieder der Metal in Balingen. Zu den Hauptacts des Festivals gehören Michael Schenker, Steel Panther und Avantasia.