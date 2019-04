Der Arbeitskreis Waagen und Gewichte hat eine Briefmarken-Motivsammlung mit weltweiten Waagen-Symbolen erworben.

Diese Motivsammlung ist auf jeden Fall ein Gewinn, eine solche habe ich bisher nirgends gesehen, erzählt Ludwig Bosch. Er machte es letztendlich möglich, dass die Sammlung erworben werden konnte. Der Junginger schreibt regelmäßig Beiträge, die Fotos dazu stammen von Peter Nüssen aus Hechingen, für die vierteljährlich deutschlandweit erscheinende Zeitschrift „Maß und Gewicht“. Deren Herausgeber ist Rolf Stodt aus Kaarst.

Bosch und Nüssen sind Mitglieder im Onstmettinger Arbeitskreis Waagen und Gewichte. Ihnen war bekannt, dass Rolf Stodt seit langer Zeit Briefmarken mit Waagen-Motiven aus aller Welt sammelt. Altershalber wollte der diese Sammlung abgeben. „Ich nahm mit ihm Kontakt auf, was diese Sammlung kosten würde“, fügt Ludwig Bosch an. Die ihm genannte Summe wäre, so seine Gedanken, irgendwie aufzubringen. Er nahm Kontakt zu Jürgen Ulrich auf – mit ihm, damals noch Stiftungsvorstand der Sparkasse Zollernalb, saß er einst zusammen im Junginger Gemeinderat. Dank der Stiftungshilfe konnte die Sammlung, die genaue Summe wurde nicht genannt, vom Arbeitskreis „Haus der 1000 Waagen“ vor einigen Wochen erworben werden.

Die Motivsammlung enthält 1658 Briefmarken aus 167 Ländern, auf 654 davon sind Waagen und Gewichte abgebildet. Ebenfalls dabei sind 70 Marken, die mit dem Messen etwas zu tun haben. Rolf Stodt hat sich sehr große Mühe bei seiner Arbeit gemacht. Er hat jedes Original abgebildet, dann etwa 25-fach vergrößert. Beide Motive sind auf einem DIN-A4-Bogen dargestellt, dazu die jeweilige Erläuterung von Marke und Herkunftsland.

Bei der Vorstellung der Sammlung, in neun Ordnern fein säuberlich von A bis Z geordnet, waren neben Ludwig Bosch und Peter Nüssen noch Rudi Keinath und Stefan Tissler vom Arbeitskreis sowie Jürgen Ulrich dabei. Der ehemalige Stiftungsvorstand ist seit zwei Wochen in Rente. Die Ordner enthalten auch eine Reihe von Ersttagsbriefen. Aus Sicht der Arbeitskreis-Mitglieder gibt es in der Sammlung kaum ein Land der Welt, das nicht mit einer Briefmarke vertreten ist. Zurückzuführen darauf, dass alle Länder zwölfteilige Sätze mit Tierkreiszeichen herausgeben, auf welchen sich automatisch eine Waage befindet.

Info Jeden ersten Samstag im Monat von 13 bis 17 Uhr hat das „Haus der 1000 Waagen“ geöffnet. So auch am kommenden Samstag 6. April. Der Arbeitskreis möchte gerne auch Briefmarkenfreunden diese neue Sammlung präsentieren. Auch sind Sonderführungen möglich. Ein Termin kann mit Rudi Kei­nath unter der Telefonnummer 07432/22275 vereinbart werden.