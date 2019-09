Spektakulärer Einsatz der Albstädter Feuerwehr am Mittwochnachmittag: Die dunkle Rauchsäule eines großflächigen Dachstuhlbrands in der Ortsdurchfahrt in Truchtelfingen war auch in Ebingen deutlich zu sehen und zog dementsprechend viele Schaulustige in die Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe des Rewe-Marktes.

Brandursache bislang noch unklar

Warum es zu dem Vollbrand kam, war ersten Informationen von Einsatzleiter Michael Angele zufolge am Mittwochnachmittag noch unklar. Das Feuer arbeitete sich jedoch sichtlich von der linken Haushälfte bis weit über die Mitte des Dachs hinaus, bevor die Feuerwehr den Brand endgültig im Griff hatte.

Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand von allen Seiten, vor allem von der Frontseite über die beiden Drehleitern, von denen aus die Einsatzkräfte das Dach teilweise abdeckten und dann löschten.

Keine Verletzten zu beklagen

Die Rettungskräfte von Malteser und Rotem Kreuz mussten keine Verletzten versorgen. Die Bewohner der beiden Doppelhaushälften kamen ersten Informationen zufolge unbeschadet aus dem Haus.

Die Tailfinger und Ebinger Feuerwehrabteilungen waren jeweils mit der Drehleiter und insgesamt zusammen mit der Onstmettinger Abteilung mit 52 Einsatzkräften vor Ort. Auch Kreisbrandmeister Stefan Hermann begleitete den Einsatz.

Die Polizei sperrte das Gebiet mehrere Stunden lang weiträumig für den Verkehr ab und ermittelt nun die Brandursache. Es entstand laut Polizei rund 150 000 Euro Sachschaden.

Das könnte dich auch interessieren: