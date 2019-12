Für die Eltern kam diese Nachricht kurz vor Weihnachten völlig unerwartet. Das Medikament Spinraza, das Tiago alle vier Monate verabreicht wird, schlage gut an, lautete die Begründung für die Ablehnung.

„Wir sind zutiefst enttäuscht über diesen Rückschlag“, sagt Stephanie de Freitas, die die schlechte Nachricht noch am Abend auf Facebook gepostet hat.

Rechtsanwalt macht Familie Mut

Trotz allem aber wollen die Eltern nicht aufgeben und hoffen weiter. Sie führten noch am Abend ein Gespräch mit ihrem Anwalt Johannes Kaiser, der ihnen Mut gemacht habe, dass mit dieser Entscheidung der Kasse nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Unglaublich, wie die Leute hinter den Eltern stehen

Die Reaktionen auf die Nachricht in Facebook bestärken die Eltern in ihrer Haltung. „Es ist unglaublich, wie die Leute hinter uns stehen“, sagt Stephanie de Freitas. Sie fühlten sich so nicht alleine.

Nachdenklich fügt sie an: „Es ist gut, dass Tiago das alles nicht mitbekommt.“ Es gehe ihm gut.

Spendenbereitschaft bleibt ungebrochen

Mut macht den Eltern auch die große Spendenbereitschaft der Menschen in ihrer Umgebung. Die Solidarität ist riesig, es sind aktuell 320.000 Euro auf dem Spendenkonto. Natürlich ist diese Summe noch weit weg von 1,9 Millionen Euro, aber auch hier sind die Eltern zuversichtlich.

Hier nochmals die Spendennummer:

Empfänger: Deutsche Muskelstiftung

IBAN: DE70 6602 0500 0008 7390 05

BIC: BFSWDE33KRL

Verwendungszweck: Tiago

