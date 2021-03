Pippi Langstrumpf kann nichts so schnell aus ihren großen Schuhen hauen. Keine Hürde ist der bärenstarken Piratentochter mit den roten Zöpfen zu hoch: „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.“ Ein Mutmacher-Satz, den sich jetzt auch die beiden Vereine „Das Zahnrad“ und „GlücksAnker“ auf die Fahnen geschrieben haben.

Die beiden gemeinnützigen Selbsthilfevereine haben nämlich Großes vor: Eine Benefizgala im November auf Schloss Haigerloch, bei der eine wertvolle Engel-Skulptur des Schweizer Künstlers Helmut Tschiderer und weitere Schätze meistbietend versteigert werden sollen. Der Erlös geht an die Kinderzentren in München (kbo) und Maulbronn (KiZe).

SWR-Moderatorin Anina Wenderoth führt durch den Abend

Die Benefizveranstaltung hätte bereits im vergangenen November stattfinden sollen, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Diesmal soll es klappen. Allerdings können nur maximal etwa 50 geladene Gäste daran teilnehmen. Unterstützung erhalten „Zahnrad“ und „GlücksAnker“ bei der Veranstaltung von der Theben AG Haigerloch und der Familie Schwenk als Sponsoren. SWR-Moderatorin Anina Wenderoth führt durch den Abend und die Haigerlocher Singer-Songwriterin Simone Höhnisch macht Musik.

Bei Friederike Eibach aus Haigerloch laufen die Fäden zusammen. Sie hat im September 2017 „Das Zahnrad“ als Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige gegründet. Nur wenige Wochen später wurde daraus ein eingetragener Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen mit Handicap und pflegenden Angehörigen Gehör und Beachtung in der Gesellschaft und im Besonderen im Umgang mit Behörden, Ärzten, Krankenversicherungen und Sozialeinrichtungen zu verschaffen. Aus der lokalen Initiative ist ein weit verzweigtes und wachsendes Netzwerk geworden, das überregional beratend, vermittelnd und proaktiv tätig ist. Der Verein hat examinierte Altenpflegerinnen, Kranken- und Gesundheitspflegerinnen sowie Verwaltungsfachleute in seinen Reihen, kann also sehr vielfältige Hilfestellungen anbieten und leisten. Vorsitzende ist Sevilay Dag.

Tochter mit extrem seltener Erkrankung

Friederike Eibach wiederum ist 1. Vorsitzende des „GlücksAnkers“, dessen Vereinszweck es ist, das kbo-Kinderzentrum in München zu unterstützen. Das kbo besteht aus einem ambulanten Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) und einer Fachklinik für Sozialpädiatrie und ist darauf spezialisiert, Entwicklungsstörungen und Behinderungen zu diagnostizieren und zu therapieren.

Zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter Estha, die an dem sehr seltenen Pitt-Hopkins-Syndrom leidet, besucht Friederike Eibach das kbo-Kinderzentrum in München seit vielen Jahren regelmäßig. „Für uns ist das ein Anker“, sagt sie, „ein Rückzugsgebiet, wo wir uns beraten und unbeschwert unterhalten können, wo es Ärzte und Eltern gibt, die uns verstehen“.

Dasselbe lässt sich über das Kinderzentrum Maulbronn (KIZE) sagen, das Friederike Eibach und ihre Tochter in früheren Jahren besucht haben und das ebenfalls seit vielen Jahren mit Spenden unterstützt wird. Das KIZE ist eine gemeinnützige, diakonische Einrichtung und besteht aus einem ambulanten Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) sowie der Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie.

Schutzräume für Betroffene und Eltern

Solche Schutzräume und interdisziplinären Kompetenzzentren wie in Maulbronn und München gebe es in ganz Deutschland nur vielleicht eine Handvoll, sagt Friederike Eibach, sogar weltweit seien nur wenige Einrichtungen zu finden, die so ein großes Spektrum an Hilfe unter einem Dach bieten können. „Diese Zentren liegen uns unwahrscheinlich am Herzen“, erklärt die Tochter des früheren Haigerlocher Allgemeinarztes Volker Eibach und examinierte Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung und Hygiene.

Beide Kinderzentren müssen saniert, modernisiert und erweitert werden. Während im KIZE Maulbronn die Bauphase bereits erfolgreich abgeschlossen wurde, war im kbo in München erst die Baufreigabe für den seit Jahren geplanten und dringend benötigten Erweiterungsbau.

20000 Euro sind das Traumziel

Für dieses Projekt sammeln „Das Zahnrad“ und der „Glücksanker“ Spenden. Speziell für das kbo in München wird die Engel-Skulptur von Helmut Tschiderer versteigert. Der Schweizer Künstler ist ein Freund von Friederike Eibach und sie hat das Kunstwerk als Beitrag und Spende zum kbo-Erweiterungsbau bereits im Sommer 2018 an den Ärztliche Direktor der Einrichtung, Prof. Dr. Volker Mall, übergeben. Während der Erlös aus der Engel-Versteigerung in voller Höhe direkt an das Münchner Kinderzentrum weitergeleitet wird, gehen alle weiteren Versteigerungserlöse und Spenden zu je 50 Prozent nach München und Maulbronn. Versteigert wird unter anderem auch ein handsigniertes Fußballtrikot der TSG Hoffenheim.

Hoffnung auf Firmen und Medizintechnikbranche

Insgeheim hofft Friederike Eibach nicht nur auf private Spender, sondern vor allem auch auf große Firmen, die die gute Sache erkennen und spenden oder bei der Versteigerung mitbieten möchten. Die Medizintechnikbranche darf sich gern angesprochen fühlen.

„Wir haben keine Lobby“, stellt Friederike Eibach fest. Corona Corona habe alle Aktivitäten, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und Spenden sammeln zu können, vollends ausgebremst. „Jetzt versuchen wir zu powern“, sagt sie. 20 000 Euro, das wäre ein Traumziel.

