Vor drei Jahren, am 3. September 2018, wurde in einem Waldstück auf der Gemarkung Frohnstetten im Landkreis Sigmaringen ein neugeborener Junge tot aufgefunden. Das vom zuständigen Standesamt später auf den Namen „Joris“ getaufte und auf dem Friedhof in Stetten am kalten Markt beerdigte Kind w...