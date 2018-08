Ostdorf Bei Ostdorf wird Brücke saniert

Ostdorf / HZ

Am Mittwoch, 22. August, beginnen die Instandsetzungsarbeiten an der Zwerenbachbrücke an der Kreisstraße 7124 bei Ostdorf, nachdem bei den regelmäßigen Bauwerkskontrollen erhebliche Mängel festgestellt worden waren.

Das mit einem Natursteinpflaster (in Beton verlegt) befestigte Bachbett ist unter der Brücke komplett kaputt. Der Gewölbesockel ist im Bereich der Wasserwechselzone ausgewaschen beziehungsweise unterspült.

Im Stahlbetongewölbeteil der Brücke wurden Absandungen, Ausblühungen, Risse im Scheitelbereich, Ausbrüche und Abplatzungen vom Prüfer festgestellt. Das Geländer und die Schutzplanken auf dem Bauwerk weisen Korrosionsschäden auf.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wird eine neue Überbauplatte inklusive Gehwegkappen hergestellt. Im Rahmen dieser Arbeiten erhält das Bauwerk eine neue Abdichtung, neue Geländer und ein neues Schutzplankensystem.

Die vorhandene Bachbefestigung wird ausgebaut und durch eine natürliche Sohle ersetzt. Im Bereich des Stahlbetongewölbes werden Schadstellen mit PCC-Mörtel repariert und Risse mit Reaktionsharz injiziert.

Während der Instandsetzungsarbeiten wird dieser Abschnitt der Kreisstraße bis Ende dieses Jahres für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Balingen.