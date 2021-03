In einer umfangreichen Stellungnahme zum Bebauungsplan „Hinter den Gärten II“ in Hart begründet der Arbeitskreis Zollernalb des Landesnaturschutzverbands (LNV) zwar die Auffassung, dass die Planung an dieser Stelle aus Naturschutzgründen abzulehnen sei und erst recht nicht im beschleunigten V...