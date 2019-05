In Balingen ist am Donnerstag die Sparkasse überfallen worden. Die Polizei hat einen Mann festgenommen.

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag einen Mann in der Sparkasse Zollernalb in der Balinger Friedrichstraße festgenommen. Er soll dort einen Raubüberfall begangen haben. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage.

Das Gelände und die Straßen rund um den Tatort haben die Beamten weiträumig abgesperrt.

Koffer in der Bank abgestellt - ist Sprengstoff darin?

Unklar ist bislang, was es mit einem in der Bank abgestellten Koffer auf sich hat. Sogenannte Delaborier – Fachkräfte unter anderem für Sprengstoff – des Landeskriminalamts sollen diesen noch am Nachmittag untersuchen.

Das könnte dich auch interessieren: