Zu marode für eine Sanierung: Das Balinger Sparkassen-Parkhaus ist ein Fall für den Abrissbagger.

Das marode Sparkassenparkhaus in Balingen fällt dem Abrissbagger zum Opfer. Das gab Oberbürgermeister Helmut Reitemann am Dienstagabend in der Sitzung des Balinger Gemeinderats bekannt.

An der Alten Hechinger Straße wird ein Neubau entstehen, auf dessen Oberdeck die Verwaltung 60 Parkplätze für die Öffentlichkeit anmieten wird. Eine Sanierung des alten Parkhauses sei betriebswirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, vermeldete die Sparkasse Zollernalb in einer Pressemitteilung.

Neues Parkhaus zur Gartenschau

„Die Sparkasse Zollernalb wird in den Standort investieren und das neue Parkhaus als Alleineigentümerin bauen lassen. Wir peilen an, dass die Fertigstellung im Einklang mit der Zeitplanung der Stadt Balingen für die Gartenschau 2023 steht“, erklärte Markus Schmid, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Zollernalb.

Geplant ist der Abriss des Parkhauses für 2020. Die Sparkasse Zollernalb rechnet mit einer Bauzeit von zirka 15 Monaten. Der Neubau werde durch das Architekturbüro Wäschle aus Balingen und das Ingenieurbüro BWN aus Albstadt geplant. Details – zum Beispiel wie viele Parkplätze es geben wird, wie die Zufahrt gestaltet wird – stehen noch nicht fest.