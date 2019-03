Ob verkaufsoffener Sonntag, Thüringer Woche oder Kultursommer: Peter Blechmann ist immer mit dabei. Er hilft, wo Not am Mann ist. Ist bei Veranstaltungen oft der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Dabei geht sein Engagement weit über das seiner Jobbeschreibung hinaus. Nun verabschiedet sich der langjährige Geschäftsführer des Balinger Handels- und Gewerbevereins (HGV) in den Ruhestand. „Es war eine schöne Zeit“, sagt der 65-Jährige rückblickend.

„Die Position des Geschäftsführers wird nicht wieder besetzt“, erklärt der HGV-Vorsitzende Bernd Flohr. Die operativen Aufgaben wird nun der Vorstand übernehmen und auch der Ausschuss soll mehr eingebunden werden. Maria Beck-Henle wird im Hintergrund die Fäden ziehen, sich um die Verwaltung kümmern und die Geschäftsstelle führen. Dazu ist der HGV eine Kooperation mit der TSG Balingen eingegangen, dessen Geschäftsstelle ebenfalls von Maria Beck-Henle betreut wird. Auch die Abrechnung der Balinger Gutscheine wird künftig in ihren Händen liegen.

„Der Gutschein ist durch die Decke gegangen“, erzählt Peter Blechmann. Im Jahr 2008 wurden Gutscheine im Wert von 6000 Euro verkauft, im vergangenen Jahr waren es bereits knapp 200 000 Euro. Diese Erfolgsgeschichte ist auch Peter Blechmann zu verdanken, denn er regte an, damit aktiv auf Arbeitgeber zuzugehen. „Das Geld soll in der Stadt bleiben“, erklärt der langjährige HGV-Geschäftsführer. Ihm ist wichtig, dass seine Wahlheimat Balingen attraktiv bleibt, dass etwas geboten ist.

Mit 18 Jahren übernahm Blechmann erstmals eine Funktion in einem Verein – als Kassier bei den Handballern der TSG Balingen. Seitdem ist er aus dem Balinger Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Er übernahm Posten unter anderem bei der Tennisgemeinschaft, dem Skiclub, den Segelfliegern, dem HBW, bei Freiraum kreativ, der Balinger Tafel und dem Sozialkaufhaus. „Ich bin ein Vereinsmeier“, sagt er.

Der Kontakt zum Stadtmarketingverein Balingen aktiv und dem HGV kam über Willi Paul zustande. Im März 2006 wurde Peter Blechmann offiziell zum HGV-Geschäftsführer gewählt. Damals war er bereits Geschäftsführer von Balingen aktiv. Die beiden Tätigkeiten hatten viele Überschneidungen und manche Aufgaben ließen sich auch gar nicht so richtig trennen.

Heute ist Peter Blechmann der Meinung, dass man den Marktplatz noch mehr nutzen könnte. „Man muss auch bereit sein, Dinge zu wagen und Probleme zu lösen“, sagt er. So wären noch weitere attraktive Veranstaltungen möglich. Wie die aussehen könnten, werden nun andere entscheiden.