Frohnstetten Babyleiche: noch keine neuen Erkenntnisse

Frohnstetten / Benno Schlagenhauf

Die Staatsanwaltschaft Hechingen rechnet frühestens am Donnerstag mit den Obduktionsergebnissen.

Im Falle der am Montag in einem Frohnstettener Waldstück gefundenen Leiche eines neugeborenen Jungen gibt es laut Staatsanwaltschaft keine neuen Erkenntnisse. Die Ergebnisse der Obduktion, die am Mittwoch stattfinden sollte, seien laut Staatsanwalt Jens Gruhl frühestens am Donnerstag zu erwarten.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung weiterhin um Hinweise. Wer an der Landstraße zwischen Kaiseringen und Frohnstetten etwas Verdächtiges gesehen hat oder eine Frau kennt, die bis vor kurzem noch schwanger war und nun ohne Kind ist, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/104-0 zu melden.