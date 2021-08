Der starke Regen am 28. Juni 2021 hatte die B 27 und die beiden Tunnelröhren in Dußlingen bis knapp unter die Tunneldecke geflutet. Der Tunnel ist seitdem für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung der B 27 verläuft in beiden Fahrtrichtungen über Gomaringen und Nehren. Doch nun soll sich die Situation zumindest in eine Fahrtrichtung entspannen.

Nach erfolgreichem Test des Tunnelbetriebs ist eine Teilinbetriebnahme der Weströhre, Fahrtrichtung B...