Brauchtum Ausstellung verkürzt die fasnetslose Zeit

Hettingen / Von Sabine Rösch

Über die vielen Besucher waren Ringpräsident Anton Blau aus Harthausen und Museumspräsident Klaus Gluitz hocherfreut. Eine Abordnung der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen eröffnete den ersten Tag der Dauerausstellung „40 Jahre Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb“, die bis Anfang November zu besichtigen sein wird.

Bürgermeisterin Dagmar Kuster aus Hettingen lobte die Organisatoren rund um Museumspräsident Gluitz, die wieder einmal etwas Besonderes und ein interessantes Thema herausgegriffen hätten. Zudem fühle sie sich besonders verbunden, da sie ja aus dem Zollernalbkreis stamme. Nichtsdestotrotz nutzte sie die Gelegenheit, ihre beiden Stadtteile Hettingen und Inneringen detailliert vorzustellen, was sich zu einem netten Geplänkel mit Zollern-Alb-Präsident Walter Sieber, aus Benzingen stammend, entwickelte.

Dieser wiederum meinte, unterlegt mit Anekdoten für das schöne Burgfräulein aus Hettingen, dass das Leben seltsame Geschichten schreibe und man sich immer zweimal im Leben treffe.

Er blickte zurück auf seine Zeit, als er selbst als Zunftmeister der Benzinger Germanen insgesamt 29 Jahre aktiv im Alb-Lauchert-Ring war. Beim Museumsbau von 2003 bis 2005 und bei der Einweihung 2006 hatte Sieber in seiner Funktion als Benzinger Zunftmeister aktiv mitgearbeitet. Daher sei es für ihn in seiner jetzigen Funktion als Präsident des Narrenfreundschaftsrings Zollern-Alb eine große Freude, die 22 Zünfte seines Rings in den Hettinger Museumsgemäuern zu präsentieren.

Die Sonderausstellung im Hettinger Fasnachtsmuseum hat immer sonntags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet (nicht an Feiertagen). Vom 12. bis 19. August ist Sommerpause. Sonderführungen sind jederzeit möglich, Anmeldungen nimmt Museumspräsident Klaus Gluitz unter der Telefonnummer 0174/5788973 entgegen.