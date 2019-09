Seit einem halben Jahr ist Holger Kugele mit seinem Programm „Der große Heinz Erhardt“ unterwegs. Er präsentiert eine Stunde lang Geschichten über und Texte des großen deutschen Späßemachers, der in einer Zeit die deutschen Wohnzimmer eroberte, als es noch keine Comedians gab, sondern Komiker.

Ein kleines bisschen hat er geschummelt

Aber wenn Holger Kugele ganz ehrlich ist, hat er bei seinem Programm ein kleines bisschen geschummelt. Denn das etwa zwei Minuten dauernde Gedicht „Streit der Körperteile“ ist gar nicht von Erhardt, aber von einem Unbekannten in bester Erhardt-Manier verfasst. Bemerkt hat das der Schömberger Schauspieler allerdings erst, als er bei dem Verlag angerufen hat, der Erhardts Werke verlegt. „Da hat man mir gesagt, dass diese Reime gar nicht von Erhardt stammen.“ Dumm nur, dass der Schömberger das Gedicht schon auswendig gelernt hatte und deshalb nicht darauf verzichten wollte. Da hat er es kurzerhand, quasi als Werk im Erhardt-Stil, mit ins Programm aufgenommen.

Aber von einer Stunden sind definitiv 58 Minuten Erhardt-Material

Dieses Gedicht hat sich zwischenzeitlich zu einem echten Renner bei Kugeles Auftritten entwickelt. „Da lachen die alten und die jungen Erhardt-Fans“, freut er sich. „Aber von einer Stunde sind definitiv 58 Minuten Erhardt-Material“, erklärt er und schmunzelt.

Heinz Erhardt kommt an. Gerade Senioren erinnern sich noch gerne an den Komiker aus der Zeit, als sie noch jung waren. „Viele machen mit oder rezitieren sogar selbst Gedichte von Erhardt, die in meinem Programm nicht vorkommen“, sagt der 47- Jährige. Deshalb hat Kugele nun 70 Gemeinden im Zollernalbkreis und den umliegenden Landkreisen angeschrieben und bietet sein Programm für Seniorennachmittage, Advents- oder Weihnachtsfeiern an. Gebucht ist er bereits für den gemeinsamen Seniorennachmittag von Dotternhausen und Dautmergen.

Privat war Heinz Erhardt ein sehr ernster Mensch

Holger Kugele hat sein Programm in vier Teile – Geburt und Kindheit, Schulzeit, Kriegszeit sowie Nachkriegszeit – eingeteilt. Er rezitiert nicht nur Gedichte des Komikers, sondern gibt auch Einblicke in dessen bewegtes Leben. So hat er sich in den vergangenen 18 Monaten zu einem echten Erhardt-Kenner entwickelt. „Die wenigsten Fans wissen, dass er ein ziemlich strenger Vater war.“ Wenn er sich beispielsweise zuhause in sein Arbeitszimmer einschloss, um zu arbeiten, wollte er nicht gestört werden – auch von seinen Kindern nicht.

Sein Mittagsschläfchen war ihm heilig

Sein Mittagsschläfchen war Heinz Erhardt heilig. Im Privatleben sei der Autoliebhaber ein sehr ernster Mensch gewesen, weiß Kugele. Seine Liebe zum großen deutschen Komiker war ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Als er vor 16 Jahren auf der Schauspielschule Schwierigkeiten hatte, Texte auswendig zu lernen, hat ihm sein Lehrer empfohlen, es zuerst mit Gedichten zu versuchen. Der Schömberger bekam ein Buch mit Werken von Heinz Erhardt geschenkt und begann mit der Lernerei. „Erhardt hat mich quasi durch die Schauspielschule hindurch begleitet und mir beigebracht, Texte zu lernen“, erzählt er.

Und obwohl einige der Erhardt-Klassiker abrufbereit in Kugeles Oberstübchen bereit lagen, bedurfte es einer intensiven Vorbereitungszeit. Ein Jahr lang opferte er mal mehr, mal weniger Zeit für die Vorarbeiten. Als die „Kulturscheune H15“ in Erlaheim eine Open Stage anbot, war für Kugele klar: „Jetzt oder nie!“.

Noch ’n Gedicht, aber gerne doch

„Ich habe mich eine Woche lang in meine Wohnung eingeschlossen und von frühmorgens bis spät in die Nacht am Programm gefeilt“, verrät der Schömberger Künstler. Dann war das Programm fertig. Obwohl das Grundgerüst steht, verändert Kugele das Programm immer noch. Er versucht, sich auf den jeweiligen Zuhörerkreis einzulassen. Da werden dann durchaus einmal die biografischen Details gekürzt und dafür, um im Terminus von Erhardt zu bleiben, „noch ‘n Gedicht“ eingefügt.

Während seines Erhardt-Programms sind die schauspielerischen Aktivitäten von Holger Kugele eingeschränkt. Er hat schon bei Tatort-Filmen mitgespielt und war auch bei den Filmfestspielen in Cannes präsent.

Info Den nächsten Auftritt hat Kugele am Sonntag, 13. Oktober, beim Goldenen Herbst auf der Burg Hohenzollern. Vorstellungen sind um 14, 15.30 und 17 Uhr in der katholischen Kapelle.

Das könnte dich auch interessieren: