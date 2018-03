Dotternhausen Aufatmen: Markus Schairer geht es gut

Dotternhausen / Daniel Seeburger

Der Weltmeister von 2009 im Snowboardcross, Markus Schairer, brach sich bei den Olympischen Spielen einen Halswirbel.

Markus Schairer gehört zu den besten Snowboardsportlern der Welt. 2009 wurde er Weltmeister. Im Viertelfinale der Olympischen Winterspiele in Pyeonchang in Südkorea stürzte der 30-jährige Österreicher aus Schruns in Vorarlberg beim Snowboardcross-Wettbewerb schwer und brach sich den fünften Halswirbel. Als die Bilder vom Sturz über die Mattscheibe flimmerten, bangten auch viele Dotternhausener um die Gesundheit des 30-Jährigen. Denn Markus Schairer hat seine Wurzeln in Dotternhausen. Sein Vater Horst Schairer zog Anfang der 1980er-Jahre ins Montafon und lebt mit seiner Familie in St. Gallenkirch. Sein Sohn hat seinen Lebensmittelpunkt in Schruns.

Nicht nur Markus Schairers Oma Berta Schairer atmete auf, als vor drei Tagen bekannt geworden war, dass der 30-Jährige nach einer Halswirbeloperation im Spital in Feldkirch auf dem Weg der Besserung ist. Neurologische Folgeschäden und Beeinträchtigungen könnten nach aktuellem Stand ausgeschlossen werden, berichtete Spiegel Online. „Ich habe aufgeatmet, als ich erfahren habe, dass es Markus besser geht“, sagt Siegbert Schairer (59) aus Dotternhausen, der Patenonkel des Snowboarders.

Mehrmals im Jahr besuche sein Patenkind die Verwandtschaft im Oberen Schlichemtal. Vor allem zu den Geburtstagen von Oma Berta kommt Markus Schairer, der Vater einer acht Monate alten Tochter ist, nach Dotternhausen. „Dann übernachtet er meistens bei uns“, erzählt Siegbert Schairer. Sein Patenkind hat auch heute noch viele Verwandte, Freunde und Bekannte in Dotternhausen. Wenn er ins Schlichemtal kommt, hat er meist auch sein Fahrrad dabei, um trainieren zu können. Vor allem im Sommer trifft man den 30-Jährigen immer wieder mit seinem Trainingsgerät an. Scharfe Kritik übt Siegbert Schairer an den Voraussetzungen für die Snowboarder bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang. Die Gesundheit der Sportler stehe bedauerlicherweise nur an zweiter Stelle. Der Dotternhausener ist jedes Jahr bei den Snowboard-Weltcuprennen im Montafon mit dabei. Auch dort gebe es Stürze.

Das habe dann aber Auswirkungen auf die Streckenführung. Wenn es gefährlich wird, müssten die Veranstalter reagieren. Das sei in Pyeonchang nicht geschehen. Das Wohl der Sportler müsse bei einer solchen Veranstaltung im Vordergrund stehen, so Siegbert Schairer.

Unterstützt wird der 59-Jährige durch Aussagen deutscher Snowboarder, die die Strecke bei Olympia als gefährlich einstufen. „Es ist für die Leute extrem spektakulär, für uns Sportler ist es manchmal nicht so glücklich“, erklärte laut Spiegel Online der Snowboarder Paul Berg. Sein Teamkollege Konstantin Schad meinte: „Ich habe ein Problem damit, mit jedem Sprung mein Genick zu riskieren.“