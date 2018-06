Ebingen Auf Aussiedlerhof: Toter in Klärgrube

Auf Aussiedlerhof: Toter in Klärgrube

Ebingen / Michael Würz

Auf einem Aussiedlerhof in Ebingen ist am Donnerstagabend in einer Klärgrube die Leiche eines Mannes gefunden worden.

Gegen 20.45 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, um den Toten zu bergen. Der Einsatz der Helfer, die mit mehreren Fahrzeugen auf den Hof ausrückten, war laut Rettungsleitstelle Zollernalb jedoch vor Ort nicht mehr nötig. Die Klärgrube sei ausgepumpt worden.

Der Hintergrund des Falls sind bislang unklar. Am späten Abend sind einem Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen zufolge Ermittler der Kriminalpolizei auf dem Hof eingetroffen. Sie sollen das Geschehen aufklären. „Wir ermitteln noch in alle Richtungen“, sagte der Polizeisprecher. Die Klärgrube, in der der Tote gefunden worden war, soll sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge im Bau befunden haben.