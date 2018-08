Albstadt Attraktionen überm Degerfeld

Albstadt / SWP

Am Wochenende lockt das Flugplatzfest. „Tante Ju“ kommt allerdings nicht.

Der Luftsportverein Degerfeld veranstaltet am kommenden Wochenende, 25. und 26. August, sein traditionelles Fluplatzfest auf dem Degerfeld zwischen Tailfingen und Bitz. Dabei gibt es wieder allerhand zu sehen und zu erleben: Segel- und Motorkunstflug, Rundflüge in Motormaschinen und im Hubschrauber sowie Oldtimer-Fahrzeuge. Am Samstagabend findet der Start der Heißluftballone statt.

Zum großen Oldtimertreffen für Automobile und Motorräder entlang der Flightline werden hunderte historische Fahrzeuge erwartet. Rundflüge werden weiterhin mit vereinseigenen Motormaschinen, für Oldtimerfreunde in einer Broussard und in einem Huschbrauber Bell 47 angeboten. An historische Maschinen sind Flugzeuge aus den 1930er bis 1950er-Jahren am Himmel zu sehen, darunter vier T6, eine P51D „Mustang“ und als Highlight in diesem Jahr eine Hawker „Seafury“.

Schmerzlich traf den Verein die Absage der Ju-Air aus der Schweiz. Nach dem tragischen Unfall einer Maschine am 4. August in den Alpen hatte die Ju-Air dem LSV Degerfeld zwar zwischenzeitlich mündlich zugesagt, dennoch eine Maschine zu schicken. Doch am Schluss konnte der Schweizer Verein den Verlust der Maschine organisatorisch doch nicht so leicht kompensieren.