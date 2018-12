Balingen Armut ist noch immer ein unbeliebter Nachbar

Balingen / Nicole Leukhardt

Wer in Balingen eine neue, großzügig geschnittene Wohnung im gehobenen Preissegment sucht, wird fündig. Anders ist es mit denen, die sich bei der Miete an dem Betrag orientieren müssen, der von Jobcenter oder Sozialamt als angemessen für die Kosten der Unterkunft angesehen wird. Da sieht es in der großen Kreisstadt düster aus.

Die Liga, ein Zusammenschluss der großen Wohlfahrtsverbände, weiß um das Problem, denn es betrifft ihr Klientel. Die Mitglieder des eigens gegründeten Arbeitskreises Wohnen stellen sich immer wieder dieselbe Frage: „Wer fühlt sich eigentlich zuständig?“

Es muss sich etwas bewegen

Diana Schrade-Geckeler von der Balinger Diakonie weiß aus eigener Erfahrung: Sich zuständig zu fühlen reicht nicht. „Es muss sich etwas bewegen.“

Im September hatte die Liga gemeinsam mit dem Landratsamt zu einer großen Veranstaltung geladen. Unter den Gästen waren Vertreter der Wohnbaugenossenschaften, der Kommunen, Vereine und Verbände, Kirchenvertreter, Kreisräte, Vertreter der Banken und Behörden.

Ziel der Veranstaltung war die Gründung einer Wohnraumallianz, die sich um das Voranbringen des sozialen Wohnungsbaus im Landkreis kümmern könnte. „Nach diesem Abend haben wir Mut geschöpft“, fasst Schrade-Geckeler ihren ersten Eindruck zusammen. Drei Referenten hatten über die Landes- und Bundesprogramme zur Wohnraumförderung, über die Wohnraumallianz Stuttgart und über die Wirtschaftlichkeit im Sozialen Wohnungsbau gesprochen.

„Ein Problem ist, dass unser Klientel nicht die gefragtesten Nachbarn und Mieter sind“, sagt Wolfgang Markowis, Geschäftsführer des Vereins für gemeindenahe Psychiatrie im Zollernalbkreis. Eine Möglichkeit sei, dass Wohlfahrtsverbände als Zwischenmieter auftreten. „Damit gehen wir das Risiko ein, auf den Mietkosten sitzen zu bleiben und für Schäden oder Reparaturen aufkommen zu müssen“, sagt er. Der Kreistag habe für diesen Fall 7800 Euro für ein Jahr bewilligt. Der Antrag der Liga war doppelt so hoch.

Zielsetzung im Landkreis

Dennoch sieht sich auch der Landkreis in der Verantwortung. „Der Zollernalbkreis hat sich zum Ziel gesetzt, durch mehrere Maßnahmen das Angebot an günstigem Mietwohnraum für Menschen im unteren Einkommensdrittel und für Transferleistungsbezieher zu erhöhen“, schreibt Marisa Hahn, Pressesprecherin des Balinger Landratsamts auf Nachfrage. In einer ersten Stufe werde daher erstmalig ein Betrag von 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Damit soll beispielsweise eine Plattform zur Wohnraumakquise geschaffen werden.

Beratungsstelle gefordert

Dass sich ein Bauherr aus eigenen Stücken dem sozialen Wohnungsbau verschreibt, hält Elmar Schubert von der Caritas für aussichtslos. „Nicht in Zeiten dieses Wirtschaftsliberalismus.“

So formuliert das Team der Liga ganz eindeutige Wünsche: „Balingen braucht eine Beratungsstelle und einen Mietspiegel“, nennt Armin Bachmeyer zwei davon.

Das Hauptproblem: Es fehle an Baugrund, die behördlichen Hürden seien zu hoch, Handwerker kaum verfügbar. „Ein Weiterkommen im Sozialen Wohnungsbau kann aber nur gelingen, wenn die Kommunen und auch private Grundstücksbesitzer attraktive Baugrundstücke bieten, manche Auflagen zurückgefahren werden, leerstehende Immobilien zur Verfügung gestellt werden und sich die Akteure zusammenschließen“, so Diana Schrade-Geckeler.

Projekt könnte Schule machen

Auch wenn es bisher nicht zu einer solchen gemeinsamen Wohnraumallianz kam, wollen die Liga-Mitglieder die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen: „Die Fördermittel des Landes werden nur zu zwei Dritteln abgerufen, hier wäre weitaus mehr Bauengagement förderfähig. Sozialer Wohnungsbau könnte sich durchaus für Bauherren lohnen“, sagen sie.

Eine gute Idee, die der Kreis übernehmen könnte, sei ein Projekt aus dem Ostalbkreis. Dort akquiriert der Kreis Hand in Hand mit Städten und Gemeinden 250 günstige Mietwohnungen, das Land schießt Geld zu.

Rückendeckung dürfen die Verbände von Landrat Günther-Martin Pauli erhoffen. In seiner Haushaltsrede sagte dieser: „Wir dürfen nicht einfach hinnehmen, dass Menschen in unserem wohlhabenden Land in Armut alleine gelassen werden.“ Er versprach, das Ostalbkreis-Projekt auch für seinen Kreis anpacken zu wollen.