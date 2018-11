Zollernalbkreis Appell: „Frauen sollten Frauen wählen“

Balingen / Von Rosalinde Conzelmann

100 Jahre Frauenwahlrecht: Kommunalpolitikerinnen warben beim Symposium im Balinger Landratsamt für ihr Ehrenamt.

Es vergehen 217 Jahre, bis die kommunalpolitischen Gremien im Land paritätisch besetzt sind, wenn es im bisherigen Tempo weitergeht. Diese „Rechnung“ hat Professor Irmgard Priester im Radio gehört. „Deshalb ist es an der Zeit, dass wir das Tempo steigern“, forderte sie die Besucher auf, die am Freitagabend ins Landratsamt gekommen waren.

Irmgard Priester war eine der Kommunalpolitikerinnen, die beim kommunalpolitischen Symposium anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht“ auf dem Podium saßen. Die Frauen diskutierten unter der Moderation von Bloggerin Petra Nann, warum heute, 100 Jahre, nachdem das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist, Frauen in den kommunalpolitischen Gremien noch immer unterpräsentiert sind.

Der Hausherr, Landrat Günther-Martin Pauli, der die vielen Besucherinnen und einige wenige Besucher begrüßte, hatte keine Antwort darauf, forderte aber alle Frauen im Saal auf, das Mitentscheiden in ihrem Umfeld nicht den anderen zu überlassen. „Denn es geht um vieles.“

Sie ist Balingerin, Landtagsabgeordnete und Wirtschaftsministerin des Landes: Nicole Hoffmeister-Kraut. In ihrem Impulsvortrag schilderte die Politikerin ihren kommunalpolitischen Weg von der Elternbeiratsvorsitzenden zur Ministerin.

Die dreifache Mutter bezeichnete das Frauenwahlrecht als eine der großen Errungenschaften für unsere Gesellschaft. Sie bedauerte, dass der Anteil an Frauen in der Kommunalpolitik auch heute noch gering ist. Woran das liegen könnte? „Die Zeit ist knapp, man ist gefordert, muss Position beziehen und stellt sich der Öffentlichkeit“, erklärte die Parlamentarierin.

„Ich kann Ihnen versichern, dass jeder eine Leidenschaft hat, für die er brennt – und das allein reicht für ein kommunalpolitisches Ehrenamt“, meinte sie und forderte alle auf, den Schritt zu wagen.

Natürlich gebe es auch Routineaufgaben, im Mittelpunkt aber stehe, dass man die Heimat voran bringe. „Meine kommunalpolitischen Ämter haben meinen Horizont erweitert“, schwärmte sie. Ihr Fazit: „Ich wäre heute nicht Ministerin, wenn ich nicht in die Kommunalpolitik gegangen wäre.“

Deshalb sollten Frauen auch Frauen wählen, so ihr Wunsch und die Erkenntnis, dass sich Frauen mehr zutrauen sollten. Denn: „Frauen sind kritischer in der Selbstbetrachtung, Männer machen es einfach.“ Dass die Arbeit in den politischen Gremien der Heimatgemeinde Spaß machen kann und es ein gutes Gefühl ist, dort, wo man lebt, mitzubestimmen, bestätigten fünf Kommunalpolitikerinnen unterschiedlicher Parteizugehörigkeit – mit interessanten Einblicken in ihre Arbeit, spannenden Erkenntnissen und teils auch verblüffenden Ansichten.

Neben der Wirtschaftsministerin erzählten Lautlingens Ortsvorsteherin und Kreisrätin Juliane Gärtner, die Balinger Stadträtinnen Conny Richter, Professorin Irmgard Priester und Dr. Ipek Gedikli sowie die Rangendinger Gemeinderätin und Kreisrätin Magdalena Dieringer über (ganz wenig) Frust und (viel) Lust ihres Ehrenamtes.

Die Aussagen mündeten in der Erkenntnis, dass man als Frau in der Kommunalpolitik ein dickes Fell brauche, weil man sich viel anhören müsse. Aber auch, dass man bei jeder Sitzung Neues lernt, man viel bewegen kann und die Aufgabe Freude macht.

Das Publikum hörte aufmerksam zu und diskutierte auch mit. Zustimmung erntete die Bemerkung von Helga Zimmermann-Fütterer, dass es keine 217 Jahre mehr ginge, wenn Frauen Frauen wählen würden. Ein Satz, den die langjährige Stadt- und Kreisrätin als Aufforderung an alle Frauen im Saal richtete.