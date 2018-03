Freizeit Anmutig und formvollendet

Balingen / Von Bernd Ullrich

Beim „bhg-Ball“ der Tanzschule Schwenzer in Balingens guter Stube kamen sowohl begeisterte Aktive des Tanzsportes, als auch sich mehr dem optischen Genuss hingebende Gäste voll auf ihre Kosten. Bergith Schwenzer und ihre Tochter Vivian Grom begrüßten die Besucher in der vom Blumenhaus Krigar frühlingshaft geschmückten Stadthalle. Mutter und Tochter ließen keinen Zweifel daran, dass der Ball ohne Sponsoren nicht möglich gewesen wäre. Der mit kleinen Präsenten zum Ausdruck gebrachte Dank galt Andreas Lontschar von der bhg Autohandelsgesellschaft Balingen und Thomas Schulz vom Hautzentrum in Rottweil.

Die Ankündigung, dass der musikalische Teil des Abends von der Band „Südlich von Stuttgart“ bestritten würde, sorgte für großen Vorschussbeifall. Mit einem Freestyle-Gruppentanz aller Tanzschüler wurde das Parkett „eingeweiht“. Anschließend hatten die Balinger und Hechinger Tanzschüler Gelegenheit, ihr erworbenes Können unter Beweis zu stellen. Sich stilvoll vor ihren Partnerinnen verneigend, führten die jungen Herren ihre Partnerinnen beim Langsamen Walzer, Tango, Quickstep, Cha-Cha-Cha, bei der Rumba und dem Jive über die Tanzfläche.

Und jedes Mal ist bei einem Ball auch erkennbar, was aktuell Mode ist. Waren es früher schon mal farbige Jacketts bei den Herren, war in diesem Jahr der dunkle Anzug en vogue. Auffallend oft wurde statt Krawatte eine Fliege getragen und aus mancher Brusttasche schaute keck ein Einstecktuch hervor. Bei den Damen war mehrheitlich das kurze, ärmellose Kleid angesagt, wobei die Bandbreite an Farblichkeit etwas größer war als beim Edeltuch der Herren.

Nachdem die jungen Tänzer ihre Damen auf die Tanzfläche geleitet, mit ihnen getanzt und sie auch wieder formvollendet zurückbegleitet hatten, kamen die Eltern in den Genuss der Tanzkünste ihres Nachwuchses. Auch dieser Teil des Balles wurde von allen Beteiligten mit Bravour gemeistert. Viel Beifall und Zugabe-Rufe heimsten die verschiedenen Gruppen mit ihren Tanzdarbietungen ein. Ob Mambo, Boogie Woogie oder der Auftritt einer Schülerformation – das Publikum war begeistert. Nicht weniger Beifall gab es für das Paar Valentina Predic und Daniel Deines. Die beiden Jugendlichen, 15 und 16 Jahre alt, ertanzten sich im Februar den 5. Platz bei der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg. Mit Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive bot das Turnierpaar Tanz in einer Kategorie, die beim Betrachter bewunderndes Staunen und Riesenbeifall hervorrief.

Nach diesem Feuerwerk an Tanzsport gab es noch ein weiteres, echt feuriges Ereignis. Vivian Grom bot mit brennenden Fackeln eine reizvolle und spektakuläre Feuershow, die ebenfalls mit großem Applaus quittiert wurde. Mit dem obligatorischen Square Dance gegen Mitternacht endete der offizielle Teil des Balles, was aber nicht das Aus für die vielen tanzbegeisterten Gäste bedeutete. Von der Möglichkeit, sich auf dem Parkett den eigenen tänzerischen Ambitionen hinzugeben, wurde schon den ganzen Abend über reger Gebrauch gemacht. Und auch nach 24 Uhr ließ die Tanzbegeisterung kaum nach.