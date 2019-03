Balingen An Balinger Friedhofskirche bröckelt der Mörtel

Balingen / Von Lydia Wania-Dreher

Alle paar Jahre müssen die Balinger Kirchen überprüft werden, ob sie noch verkehrssicher sind. Sprich, man schaut, ob es lose Teile an der Fassade gibt, die hinunterfallen und Menschen verletzen könnten. Bei der Stadtkirche sei alles in Ordnung gewesen, erklärt Kirchenpfleger Jürgen Sting. Doch an der Friedhofskirche muss man handeln.

Mithilfe einer Drohne wurde die Fassade genau angeschaut. Mit einem Scherenhubwagen hat man dann am Langhaus lose Teile abgetragen, so Sting. Am Chor war der Einsatz eines solchen Wagens aufgrund der direkt angrenzenden Gräber nicht möglich. Daher entschied man sich, ein Gerüst aufzustellen und so die Fassade zu untersuchen. Eigentlich eine Routinekontrolle. Doch dabei stellte der erfahrende Steinrestaurator Frank Eger aus Ostdorf fest, dass an einigen Stellen rund um den Chorraum der Schaden größer ist.

„Viele Mörtelteile sind locker“, erzählt Kirchenpfleger Jürgen Sting. Wenn man die losen Teile entferne, sei teilweise der Raum dahinter in der Mauer leer. Das entdecke man aber erst bei der Arbeit am Mörtel selbst. Die tiefen Löcher müsse man ausbessern, sonst könnten sich Steine verschieben, so Sting. Daher handelt die Kirchengemeinde nun und lässt die Stellen ausbessern. Der Kirchenpfleger schätzt, dass die komplette Maßnahme rund 10 000 Euro kostet.

Noch nicht sicher ist, wie der Zustand der Fassade am Turm der Friedhofskirche ist. Dort stehen die Untersuchungen des Mörtels noch aus.

Die Schäden seien auf die Witterung zurückzuführen, so Sting. Durch Feuchtigkeit und Frost können sich Teile von den Steinen lösen. Noch vor 120 Jahren sei die Friedhofskirche verputzt gewesen, weiß der Kirchenpfleger, und so sei auch das Mauerwerk besser geschützt gewesen. Aus ästhetischen Gründen habe man sich damals jedoch entschieden, den Putz am Gebäude abzutragen.

Wenn die Kontrolle und Ausbesserung des Putzes an der Friedhofskirche beendet ist, habe man wieder für mehrere Jahre Ruhe, so Sting. Auf längere Sicht muss das Gotteshaus an der Eyach jedoch umfassend saniert werden. Das war auch ein Ergebnis der systematischen Betrachtung aller Immobilien der evangelischen Gesamtkirchengemeinde im vergangenen Jahr. Die Experten untersuchten, wie viel Geld in den kommenden Jahren in die Unterhaltung der kirchlichen Gebäude gesteckt werden muss. Bei der Friedhofskirche gebe es einiges zu tun, sagte damals Architekt Sebastian Läpple bei der Präsentation.

Für Arbeiten unter anderem an der Fassade und dem Dach müsste man rund eine Million Euro investieren.