Balingen Am Mühltorplatz verweilen

Balingen / Von Lydia Wania-Dreher

Die Stadt Balingen möchte den Bereich bei der Fischtreppe für 1,38 Millionen Euro neu gestalten.

Zwischen Klein Venedig und den neuen Wohnhäusern an der Eyach soll ein neuer Platz zum Verweilen entstehen. Die Planungen für den sogenannten Mühltorplatz sollen in der nächsten Gemeinderatssitzung am 27. November an das Büro OK Landschaft aus Waiblingen und München vergeben werden. An diesem Mittwoch ab 17 Uhr wird auch der Technische Ausschuss im Rathaus darüber beraten.

Der neue Platz soll sich an die Fischtreppe anschließen, dort wo der frühere Gerberkanal eine Biegung macht. An einer Treppe wird man künftig direkt am Wasser unter Bäumen sitzen können und auf einem Fußweg kann man künftig zwischen den Neubauten flanieren. Der ganze Bereich soll verkehrsberuhigt werden. Die Fahrverbindung zwischen der Färberstraße und der Herrenmühlstraße wird aber laut den Unterlagen der Stadtverwaltung erhalten bleiben.

Es ist geplant, den Platz in zwei Bauabschnitten zu realisieren. Mit dem ersten soll im Frühjahr begonnen werden, mit dem zweiten, wenn der Rohbau des letzten neuen Hauses des Ensembles steht. Die Verwaltung schätzt, dass die Neugestaltung des Platzes rund 1,38 Millionen Euro kosten wird. Allerdings könnte ein Teil von Bund und Land wieder an die Stadt zurückfließen, denn der Bereich liegt im Sanierungsgebiet Innenstadt II.

Da nur ein Teil des künftigen öffentlichen Raumes um die Häuser der Stadt Balingen gehört, wurde mit den anderen Eigentümern ein sogenannter Widmungsvertrag geschlossen. So darf der Platz ganz offiziell von der Allgemeinheit genutzt werden. Die Stadt ist im Gegenzug dazu verpflichtet, den Bereich auf ihre Kosten umzubauen und zu pflegen. Dazu gehören auch die Reinigung und der Winterdienst.

Im Jahr 2020 soll das neue Quartier komplett fertig sein und dann auch zu einer Einheit mit den Flächen der Gartenschau verschmelzen. Bereits im Jahr 2012 hat die Wohnbaugenossenschaft Balingen das dortige Grundstück der früheren Schlosserei sowie etwa ein Jahr später den benachbarten Parkplatz gekauft. Vor der Bebauung wurde das Gelände umfangreich von Archäologen untersucht. Bei den Ausgrabungen kamen Reste der früheren Herrenmühle, der Stadtmauer, des Mühlkanals und von Gerberhäusern zu Tage.

An diese frühere Bebauung lehnt sich die jetzige an. Denn die Gebäude direkt am Fluss sind ebenso wie die alten Gerberhäuser giebelständig zur Eyach orientiert. Eine Reihe dahinter knüpft die Wohnbebauung an die Umrisse der Herrenmühle an, die sich dort bis 1978 befand.