Der 1. April, der Lochenpass, da war doch was? Richtig, die alljährliche Teilsperrung der beliebten Motorradstrecke an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Gilt sie in diesem Jahr nicht, fragte sich manch ein Ortskundiger, da am vergangenen Wochenende das obligatorische Sperrschild noch nicht aufgestellt war. „Doch, es gilt wieder“, sagt Balingens Stadtsprecher Jürgen Luppold. Das Straßenbauamt Albstadt habe das Schild inzwischen installiert.