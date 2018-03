Sanierung Albstadts größte Baumaßnahme startet

Tailfingen / Von Holger Much

Am Dienstag, 3. April, wird es in der Tailfinger City wieder losgehen: Die Neue Mitte wird weiter gestaltet. Die Bauzeit für diesen Abschnitt dauert voraussichtlich bis zum 30. November dieses Jahres. Der Gemeinderat der Stadt Albstadt beschloss am Donnerstag einstimmig, die Arbeiten zu vergeben.

Die Tiefbauarbeiten für diese Straßen werden, wie bereits bei den vorigen Bereichen und auch bei der Sanierung der Ebinger City, an die Firma Friedrich Stingel aus Schwenningen zum Angebotspreis von 2 121 376 Euro vergeben. Da es besonders am Markt kräftig plätschern und sprudeln soll, wird das zusätzliche Gewerk der Wassertechnik an die Firma Artesia aus Augustdorf zum Angebotspreis von 197 384 Euro vergeben.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Adlerstraße, der ­Bauernscheuerplatz vor der Bauernscheuer und der erste Teil des Marktbereiches vor dem ­Tailfinger Rathaus neu gestaltet wurden – auch das Verkehrsdreieck Adlerstraße, Ludwigstraße und Erich-Kästner-Straße wurde neu geordnet – kommt nun der zweite Bereich des Marktes an die Reihe.

Dort stehen die westliche Kronenstraße hinauf zum AC und künftigen Edeka-Markt sowie die Wasenstraße an.