Der Binsdorfer Stadtbrunnen hat einen Riss. Die Stadt würde ihn gern reparieren lassen. Aber das Denkmalamt nimmt’s genau.

Seit November ist der Binsdorfer Stadtbrunnen ohne Wasser, weil der Trog einen Riss hat. Die Stadt würde den Brunnen, an dem das Herz der Binsdorfer hängt, reparieren, hat jedoch die Rechnung ohne den Wirt – in diesem Fall das Denkmalamt – gemacht.

Die Geschichte entwickelt sich zur Brunnenposse. Stadtbaumeister Markus Buck informierte den Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch über den aktuellen Stand.

Doch zurück zum Anfang: Im November ist ein Traktoranhänger versehentlich gegen den denkmalgeschützen Brunnen in der Ortsmitte gestoßen und hat die Außenwand beschädigt, durch die sich seither ein rund 50 Zentimeter langer Riss zieht. Im Januar hakte der Albvereinsvorsitzende Waldemar Bitzer in der Bürgerfragestunde nach, weil er befürchtete, dass die Brunnenreparatur bis zur Palmweihe nicht abgeschlossen ist. Bürgermeister Oliver Schmid zeigte sich damals noch zuversichtlich und versprach, dass es klappen würde.

Schmid konnte sein Versprechen nicht halten. Der Versuch, den Riss im Frühjahr zu schweißen, scheiterte, weil der Brunnen nicht aus Stahl, sondern aus Gusseisen ist. Der Albverein schmückte dann halt den beschädigten Brunnen, der zwar plätschert, weil das Wasser direkt aus dem Hahn in den Abfluss fließt, aber leer ist.

Jetzt sieht es so aus, wie Markus Buck den Räten berichtete, dass die Stadt gerne einen Edelstahltrog in den Brunnen eingesetzt hätte, um so das Problem zu lösen. Diese Variante würde zwar 25 000 Euro kosten, die Versicherung des Traktorfahrers hat sich aber bereit erklärt, den Schaden zu bezahlen, so Buck.

Ende gut, alles gut? Von wegen. Denn diese Variante lehnt das Denkmalamt ab, so Buck. Die Hüter historischer Materialen würden darauf bestehen, dass der Riss geschweißt wird. Und zwar von einem Spezialisten. Dafür müsste das gusseiserne Bauwerk abgebaut und zu dem Handwerker gebracht werden.

Und wie geht es nun weiter? Die nächsten Tage gibt es einen Ortstermin mit einem vom Denkmalamt empfohlenen Experten. Dieser habe im Gespräch schon angekündigt, dass sich die Reparaturkosten voraussichtlich in sechsstelliger Höhe bewegen werden, teilte Buck mit.

„Das ist ein Päckchen für die Stadt, das es in sich hat“, kommentierte der Stadtchef das Verfahren.

Stadtrat Benjamin Eha hatte einen pragmatischen Vorschlag für eine günstigere Variante: „Sprechen Sie mit einem Maschinenbauer, die können das.“ Eine gute Idee, fand der Schultes, er bezweifelte aber, dass das Denkmalamt mitmachen wird.

Auf alle Fälle sei man bemüht, einen Abschluss hinzubringen und eine langfristige Lösung zu schaffen, verspricht Bürgermeister Oliver Schmid. Denn er wisse, dass der Stadtbrunnen in Binsdorf ein sehr emotionales Thema ist.