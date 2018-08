Zollernalbkreis Ab Montag ist der Ebinger Tunnel gesperrt

© Foto: Holger Much

Albstadt / HZ

Heute und morgen kann der geneigte Albstädter Verkehrsteilnehmer noch ungehindert durch den Ebinger Tunnel fahren. Ab Montag, 20. August, ist damit Schluss. Dann beginnt die dreiwöchige Sperrung des Tunnels. Die entsprechenden Durchfahrt-Verboten-Schilder wurden von den Bauhof-Mitarbeitern bereits an Ort und Stelle deponiert, so dass sie Anfang nächster Woche nur noch in Stellung gebracht werden müssen. Wenn die Langwatte als auch der Kreisel fertig umgebaut sein wird, darf auch der Tunnel ab Montag, 10. September, wieder befahren werden.