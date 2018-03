Balingen Zeitzeuge: „Fliegeralarm war  Alltag für uns“

Balingen / Anja Gehring

Werner Lohner erlebte den Bombenangriff auf Balingen am 22. Februar 1945 mit.

Heute vor 73 Jahren wurden über Balingen die ersten Bomben des Zweiten Weltkriegs abgeworfen, 32 Menschen verloren ihr Leben. Werner Lohner erlebte den Angriff als Luftbeobachter am 22. Februar 1945 vom Kirchturm aus mit.

Herr Lohner, Sie waren 16, als die Alliierten Balingen bombardierten und das Ende des Krieges abzusehen war. Wie viel haben Sie davor vom Kriegsgeschehen mitbekommen?

Werner Lohner: Man hat immer wieder Flugzeuge abstürzen sehen und von Bombenabwürfen gehört. Später auch von Tieffliegern, die auf die Züge und Straßen zielen. Außerdem wurde das Essen rationiert, es gab alles nur über Essensmarken. Aber ich war noch so jung, deshalb hatte ich keine Angst. Als Deutschen wurde uns ja erzählt, dass der Krieg richtig ist, teilweise waren wir sogar richtig euphorisch. Als der Krieg begann, war ich zehn, ich kannte also noch nichts anderes.

Wie war damals Ihre Reaktion auf einen Bombenalarm? Was musste getan werden?

Sobald man die Sirenen gehört hat, rannte ich zum Rathaus und holte den Schlüssel für den Kirchturm. Von da hielt ich Ausschau, ich war Flugbeobachter. Es herrschte Verdunkelung, man durfte also kein Licht machen. Dadurch hat man die Flieger aber auch schnell sehen können. Am Anfang des Krieges, eigentlich bis zum Februar 1945, konnte man nie Flugzeuge sehen, die direkt auf die Stadt zufliegen.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als sie realisiert haben, dass die Flieger tatsächlich Bomben auf Balingen abwerfen?

Man hörte im Radio oder las in der Zeitung oft, dass Bomben abgeworfen wurden. Nicht mehr nur in Großstädten, sondern, je länger der Krieg dauerte, auch in kleinen Städten. Auch die Abstände wurden enger. Deshalb war es kein großer Schock, als es dann auch Balingen traf. Man konnte nur hoffen, dass nichts passiert ist.

Hat sich Ihre Einstellung zum Krieg nach dem Beschuss auf Balingen geändert?

Fliegeralarm war damals Alltag für uns. Alle paar Stunden heulten die Sirenen, es passierte immer öfter. Man hörte zum Kriegsende hin auch immer mehr von Freunden und Bekannten, deren Verwandte gefallen sind. Aber Gedanken hat man sich darüber kaum gemacht, es war leider so. Es war Krieg.

Der Krieg endete kurz nach dem Angriff auf Balingen. Wie ging ihr Leben danach weiter?

Auf die Schule hatte ich keine Lust mehr, ich machte nach Kriegsende eine Lehre. Durch meinen Beruf konnte ich sehr viel reisen, ich kam dadurch in der ganzen Welt umher. Aber gelebt habe ich mein ganzes Leben in Balingen.

Info Das Interview mit dem heute 88-jährigen Zeitzeugen Werner Lohner aus Balingen führte für unsere Zeitung Anja Gehring.