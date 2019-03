Am Sonntag fand zum siebten Mal das „Come together – dance together“ im Top 10 in Balingen statt.

Diana kann ihr Glück kaum fassen: Florian Kath nimmt sich Zeit für sie. Diana ist eingefleischter SC-Freiburg-Fan, ihre Bettwäsche trägt die Vereinsfarben. „Ich hab ihn umarmt!“, strahlt die junge Frau. Möglich machen solche Glücksmomente Dirk Bamberger und sein Team. Zum siebten Mal stieg am Sonntag im Top 10 das „Come together – dance together.“ Der Erlös geht eins zu eins an die Stiftung Lebenshilfe.

Dr. Monika Betz von der Stiftung Lebenshilfe zieht den Hut vor dem Team um Maurizio Mammato und Dirk Bamberger. Sie hat mit einem Barkeeper gesprochen: „Er ist um 7 Uhr ins Bett und stand um 12 Uhr schon wieder parat.“ Und das unentgeltlich – schließlich soll an diesem Sonntag so viel Geld wie möglich generiert werden, um weitere Freizeitangebote zu stemmen. Stolze 38 000 Euro wurden in den vergangenen Jahren mit Tombola, Getränken und Speisen gesammelt.

Mit den Helden tanzen – das geht nur im Top 10. Spieler des HBW mischten sich unters Feiervolk und gaben Autogramme. „Musik und Tanz verbinden behinderte und nicht behinderte Gäste“, sagt Dirk Bamberger. Für viele aus seinem jungen Team ist der schon zur Tradition gewordene Sonntag unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Helmut Reitemann der erste Kontakt mit Behinderten.

Publikumsmagnet war wieder einmal der Cocktailworkshop. Sich den eigenen Drink selbst zu mixen – da schmeckt es noch mal so gut. Und zur Erinnerung gab es lustige Schnappschüsse aus der Fotobox. Popcorn, Zuckerwatte, Pizzaschnitten und eiskalte Getränke gehören zu einem Familiennachmittag natürlich dazu. Für die ganz kleinen Gäste war vor der Disco eine Hüpfburg aufgebaut. Im Geschicklichkeitsparcours galt es, schnellstmöglich durchzukommen. Akrobaten zeigten, wie man mit dem Diabolo umgeht. Mitmachen natürlich erwünscht.

Wer wollte, der konnte sich schminken lassen, am Glücksrad drehen oder sich einfach nur mit Freunden treffen und den Augenblick in der Menge unter buntem Licht genießen.

Das „Come together – dance together“ hat längst Stammgäste. Und die wissen, dass es bei der Tombola auch richtig fette Hauptpreise zu gewinnen gibt. In diesem Jahr ein rotes Shirt. An sich nichts Besonderes, wenn es nicht von Florian Kath, dem ehemaligen Balinger Kicker, mitgebracht worden wäre. Die komplette Mannschaft des Freiburger SC hat darauf unterschrieben. Klar, dass es da zur Konfettikanone, abgefeuert von Maurizio Mammato, riesigen Jubel auf der Tanzfläche gab.

Für Dr. Betz und Kollege Eberhard Wiget von der Lebenshilfe ist klar, dass die Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender hat, auch in den kommenden Jahren. „Wir freuen uns jedes Jahr auf den März“, erklären sie. Und dann drehte der DJ die Musik wieder auf. Schließlich will das Publikum vor allem eins: abtanzen.