Erlaheim 8500 Euro fehlen: Narrenzunft steht vor leerer Kasse

Erlaheim / Rosalinde Conzelmann

In der jüngsten Versammlung platzte die Bombe, dass 18 500 Euro verschwunden sind. Der abgelöste Kassier und Vereinschef nahm dazu nicht weiter Stellung.

Es ist gerade mal sechs Jahre her, dass die Narrenzunft Erlaheim nochmals die Kurve gekriegt hat und die drohende Vereinsauslösung aufgrund interner Probleme abgewendet wurde.

Jetzt steckt der Verein erneut in einer schweren Krise: Bei der Hauptversammlung Ende November wurde in der Kasse ein Fehlbetrag in Höhe von 18 500 Euro festgestellt. Ortsvorsteher Ewald Walter bestätigt diese Angabe.

Er war in der Sitzung dabei, um die Entlastung der Vorstandschaft zu leiten, die dann aber aufgrund dieser Mitteilung natürlich nicht erteilt worden ist.

Die Kassenprüfer Steffen Walter und Steffen Welte überbrachten der total verdutzten Versammlung die schockierende Nachricht, dass die Kasse leer geräumt ist.

Verein ist bedrückt und verwundert

Ewald Walter spricht von einer Stimmung zwischen Verwunderung und großer Bedrücktheit, vermutet aber, dass die Vorstandschaft bereits von der bösen Überraschung ahnte. Damit habe er nie und nimmer gerechnet, sagt indessen ein langjähriges Vereinsmitglied.

Der Vereinskassier und Vereinschef der Narrenzunft, der beide Ämter seit zwei Jahren in Personalunion führt, habe an jenem Abend das Ergebnis der Kassenprüfer zur Kenntnis genommen, aber keine Angaben darüber gemacht, wie der Fehlbetrag entstanden und wo die Summe geblieben ist.

Aber er habe der Versammlung versichert, dass er dafür sorgen werde, dass der Kassenstand wieder ausgeglichen werde. Laut Walter habe er sehr bedrückt gewirkt.

Noch in der Versammlung wurde er seiner Ämter enthoben, und Matthias Zirkel hat die Vereinsführung kommissarisch übernommen.

Vereinskollegen nicht angezeigt

Für den Traditionsverein kommt die Situation vollkommen überraschend. Es herrscht auch eine gewisse Hilflosigkeit.

Bislang, so ist aus Vereinskreisen zu erfahren, habe man von einer Anzeige gegen den Vereinskollegen abgesehen und wolle ihm die Chance geben, den Fehlbetrag wieder auszugleichen.

Man habe ihm aber auch in mehreren persönlichen Gesprächen dazu geraten, Selbstanzeige zu erstatten.

Ob er diesen Ratschlag angenommen hat, wurde auf ZAK-Nachfrage vereinsintern weder bestätigt noch dementiert. Auch die Hechinger Staatsanwaltschaft konnte am Dienstag nicht bestätigen, dass eine Anzeige eingegangen ist.

Ortsvorsteher Ewald Walter bedauert die ganze Geschichte und hofft, dass die Narrenzunft einen Ausweg finden wird.

Auch Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid drückt sein Bedauern über den Vorgang aus. Es sei schade, wenn Ehrenamtliche sich in einem Verein engagieren und dann Gelder verschwinden würden.

Kontrollmechanismen funktionieren

Zumindest scheinen die Kontrollmechanismen funktioniert zu haben, sagt Schmid, der hofft, dass der für den Schaden Verantwortliche für sein Verhalten gerade stehen und der Verein eine Zukunft haben wird.

Wie geht es nun weiter? Die Vorstandschaft hat den Showtanzwettbewerb am 19. Januar abgesagt und die Ortsfasnet steht ebenfalls auf wackeligen Füßen.

Der große Wunsch aller sei, ist aus Vereinskreisen zu hören, dass die ganze Geschichte ohne Anzeige geregelt und der Fehlbetrag ausgeglichen wird. Nur ungern wolle man den Vereinskollegen, der seine Arbeit über viele Jahre gut ausgeführt habe, anzeigen.

Betroffener schweigt

Der Betroffene selbst möchte zum derzeitigen Zeitpunkt gegenüber der Presse keine Angaben machen. Das hat er uns auf telefonische Nachfrage mitgeteilt.

Die Vorstandschaft des Narrenvereins wird im neuen Jahr eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, bei der entschieden wird, wie es mit dem Verein weitergeht. Der Termin steht noch nicht fest.