Albstadt 53-Jähriger wegen Fluchtgefahr festgenommen

Albstadt / JUDITH MIDINET

Am Mittwoch, 3. August, fiel das Urteil gegen einen Reichsbürger, der unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Beamte angeklagt war. Der 53-Jährige wurde zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Der Albstädter legte Berufung ein.

Nun sitzt er in Untersuchungshaft, wie auf Nachfrage unserer Zeitung Richter Bernd Koch bestätigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ Richter Koch vergangene Woche den Haftbefehl. Der Grund: Fluchtgefahr. Gegen den Haftbefehl kann der 53-Jährige Haftbeschwerde einlegen. Ob dies so geschieht, bestätigte sein Verteidiger auf seine Schweigepflicht verweisend nicht. Die Beschwerdekammer müsste dann prüfen, ob die Entscheidung für den Haftbefehl per §112 der Strafprozessordnung richtig war. Wenn ja, bleibt der 53-Jährige so lange in Untersuchungshaft, bis über die Berufung entschieden ist.

Berufung bedeutet, es wird in zweiter Instanz neu verhandelt. Drei Wochen hat Richter Koch noch Zeit, sein Urteil für die Berufung schriftlich abzusetzen. Dann haben der 53-Jährige und sein Verteidiger die Möglichkeit, sich noch für eine Revision zu entscheiden. Bleiben sie hingegen bei der Berufung, wird vor der kleinen Strafkammer des Hechinger Landgerichtes neu verhandelt. Wann genau, hängt vom Terminkalender der Berufungskammer ab – spätestens sechs Monate nach Beginn der Untersuchungshaft.