Die Handwerkskammer verabschiedete neue Kraftfahrzeugtechnikermeister. Acht Absolventen kommen aus dem Zollernalbkreis.

In der Handwerkskammer Reutlingen konnten jetzt 48 junge Kraftfahrzeugtechniker nach erfolgreicher Weiterbildung zum Meister ihre Zeugnisse in Empfang nehmen.

„Die bestandene Meisterprüfung ist für jeden Handwerker ein Schlüsselerlebnis der beruflichen Laufbahn“, sagte Wolfgang Heinz, Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Jeder Absolvent habe sein Fachwissen und sein Können nachgewiesen.

Er appellierte an die Jungmeister, es nicht dabei zu belassen und auch in Zukunft offen für Neues zu bleiben. „Der technische Wandel in der Automobiltechnik ist an sich nichts Neues“, so Heinz, „neu ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Veränderungen vollziehen.“

Mit Heiko Bosch aus Tübingen ergriff auch einer der Absolventen das Wort. Nach rund fünf Jahren Berufstätigkeit sei die Rückkehr auf die Schulbank für ihn nicht einfach gewesen. „Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht mit dem Lernen“, gab der Jungmeister zu und dankte den Dozenten, Prüfern und den Lehrgangsbetreuern für die vielfältige Unterstützung. Nun freue er sich auf die Zukunft: „Ich bin gespannt, wie es weitergeht.“

Die Jungmeister hatten sich in drei verschiedenen Kursen auf die Prüfungen vorbereitet. Zwei Klassen lernten in Vollzeit- und Teilzeitkursen an der Gewerblichen Schule Metzingen, eine Gruppe besuchte den berufsbegleitenden Teilzeitkurs an der Bildungsakademie Reutlingen.

Wie in allen Handwerksberufen umfasst die Weiterbildung zum Kraftfahrzeugtechniker-Meister vier Schwerpunkte. Neben dem berufsspezifischen Unterricht in Theorie und Praxis stehen die Fächer Betriebswirtschaft, Recht und Arbeitspädagogik auf dem Lehrplan.

Jahrgangsbester ist Daniel Neumeier aus Reutlingen, der den Teilzeitkurs an der Gewerblichen Schule absolviert hat. Er legte die fachtheoretischen Prüfungen mit einer Eins ab.

Acht Jungmeister kommen aus dem Zollernalbkreis: Kevin Flohr und Stephan Ziepel aus Balingen, Dominik Mehl, Thomas Munderich und Bülent Yagbasan aus Hechingen, Andreas Echsle aus Burladingen, Marcel Mayer aus Bisingen und Jannik Weirauch aus Rangendingen. Aus Bodelshausen hat Maximilian Gmelin die Weiterbildung erfolgreich absolviert.