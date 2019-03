REgion / SWP

Im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist es im Verlauf des Montags wegen Sturmtief „Bennet“ zu 45 polizeirelevanten Einsätzen gekommen.

In den Landkreisen Schwarzwald-Baar kam es am Montag zu zwölf, in den Landkreisen Freudenstadt und Zollernalb jeweils zu elf witterungsbedingten Einsätzen.

Hierbei handelte es sich meist um heruntergefallene Äste oder umgestürzte Baustellenabsperrungen.

Keine Personenschäden

Es kam zu keinen Personenschäden und nur in Einzelfällen zu kleineren Sachschäden.

Für die Beseitigung der meist kurzzeitigen Hindernisse und Behinderungen waren die Straßenmeistereien und die Feuerwehren im Einsatz.