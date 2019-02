Balingen 40 Jahre Sprachheilschule Balingen

Balingen / SWP

Seit vielen Jahren kann die Sprachheilschule zufrieden und stolz auf eine eindrucksvolle Arbeit in der pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen im sprachlich-kommunikativen Handeln zurückblicken“, so Ministerialrat Wenz in seinem Vortrag zum 25-jährigen Jubiläum. Auch nach beinahe 40 Jahren sprachheilpädagogischen Handelns gilt diese Aussage.

Aufgrund der Komplexität der sprachlichen Beeinträchtigungen und möglicher Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung der betroffenen Kinder müssen Inhalte im Unterricht integriert werden, die auf eine Stärkung der personalen und sozialen Integration und damit auf eine verbesserte Teilhabe zielen und Grundlage für sprachliches Lernen in den Bereichen Interaktion und Kommunikationsfähigkeit schafft. Die zentrale Aufgabe im schulischen Kontext ist: Potentielle Lernbarrieren für Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen zu erkennen, zu vermeiden, sie zu unterstützen, diese zu überwinden um ihnen ein wirksame, gleichberechtigte und aktive Teilhabe zu ermöglichen. Ziel ist es, den Kinder und Jugendliche zu helfen, den schulischen Lern- und Leistungsanforderungen gerecht zu werden, damit sie am Gemeinschaftsleben aktiv teilnehmen können. Hier findet Inklusion – allerdings unter umgekehrten Vorzeichen – statt.

Neben diesem anspruchsvollen Auftrag widmet sich die Sprachheilschule mit hohem Einsatz einer differenzierten Angebotsstruktur im Hinblick auf Beratung, Diagnose und Förderung in Kindergärten, Schulkindergärten und allgemeinen Schulen.

Die Sprachheilschule Balingen – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache – feiert im Mai ihr 40-jähriges Jubiläum. Passend zum Jubiläumsjahr wurden ein neues Schullogo und Qualitätsleitsätze für die Arbeit an der Sprachheilschule erarbeitet. Die Leitsätze orientieren sich am Qualitätsrahmen des Landesinstitutes für Schulentwicklung. Neben der Sprachförderung stehen insbesondere ein wertschätzender Umgang und eine wertschätzende Lernumgebung im Zentrum der sprachheilpädagogischen Arbeit. Das Logo unterstützt diese Grundhaltungen durch den Leitsatz „Miteinander sprechen – lernen –leben“. Ein großes Plakat im Eingangsbereich der Schule soll diesen Leitsatz noch einmal untermauern.

Das SBBZ – Sprache in Balingen – besuchen Schüler aus dem gesamten Zollernalbkreis. Daneben werden verschiedene Schulkindergärten und Regelkindergärten im Kreis im Rahmen der Frühförderung betreut. Der sonderpädagogische Dienst betreut sprachlich auffällige Schüler an allgemeinen Schulen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer.

Die Zahl der Schüler war lange Jahre hinweg konstant. Zu beobachten ist in den letzten Jahren – auch für das kommende Schuljahr –, dass die Nachfrage steigt, weshalb nicht alle Schüler, aufgenommen werden können. Sollte diese Entwicklung nachhaltig sein, muss man über eine Erweiterung nachdenken. Konkreter sind da die Pläne für eine neue Mensa.

Der Kreistag hat bereits 2018 den Bau beschlossen. Schulleiter Walter Lohmüller rechnet damit, dass sie bis zum Schuljahr 20120/2012 eingerichtet ist, so dass die Sprachheilschule zu einer Ganztagesschule ausgebaut werden kann.