Das 13. Balinger Kulturfestival hat begonnen. Das Programm auf der Bühne ist so abwechslungsreich wie das Gastroangebot.

Das Balinger Kulturfestival ist eine Erfolgsgeschichte. Dieses Jahr findet es bereits zum 13. Mal statt. Die Besucher können an sieben Sommerabenden bei freiem Eintritt Live-Musik und kulinarische Köstlichkeiten im Herzen Balingens genießen. Das mehrtägige Event wird von der Stadthalle Balingen veranstaltet.

HGV unterstützt das Festival

Der Handels- und Gewerbeverein Balingen unterstützt das Kulturfestival. Die Idee dazu sei vor gut sechs Jahren entstanden, erinnert sich der HGV-Vorsitzende Bernd Flohr. Das Kulturfestival sei eine unheimliche Bereicherung für die Stadt und trage wesentlich zur guten Außenwirkung Balingens bei, betont er. Drei der sieben Veranstaltungsabende sind dieses Jahr gemeinschaftlich von einigen HGV-Mitgliedern gesponsort. „Die Menschen strömen zum Kulturfestival und behalten Balingen in positiver Erinnerung“, fasst Flohr zusammen. Außerdem können die Händler so ihren Kunden ein Dankeschön für die regelmäßigen Einkäufe vor Ort aussprechen, sorgen sie doch mit dafür, dass für die Konzerte kein Eintritt erhoben wird.

Zahlreiche Partner und Sponsoren

Die Ausrichter können darüber hinaus auf zahlreiche Partner und Sponsoren und deren finanzielle Unterstützung bauen. So präsentieren die Volksbank Hohenzollern- Balingen, die Stadtwerke Balingen, die Firmen Stumpp und AMS Alpha Media Solutions je einen Konzertabend.

Ein eingespieltes Team kümmert sich um den Aufbau, informiert Jörn de Haan, stellvertretender Geschäftsführer der Stadthalle. Bereits seit Montag steht die große Bühne neben dem Rathaus. Das Gastro-Zelt wurde am Dienstagnachmittag aufgebaut, ebenso wurde die Bühnentechnik installiert.

Damit es den Besuchern an nichts mangelt, sind vor und hinter den Kulissen jeden Abend Dutzende Personen im Einsatz. Den Getränkeausschank übernimmt in bewährter Manier „Best for Fest Catering“. Außerdem gibt es bei der diesjährigen Auflage einen weiteren Stand, so dass an zwei Stellen verschiedene Weine ausgeschenkt werden.

Neue kulinarische Genüsse

Neues gibt es bei den Speisen: Mehrere Foodtrucks und ein Eventcatering-Unternehmen sorgen für abwechslungsreiche Leckereien. Drei Anbieter sind an allen Veranstaltungstagen vor Ort. Hinzu kommen jeweils drei weitere Stände. Während bis zum 9. August die ersten drei Foodtruckbetreiber Spezialitäten von Burger bis Maultaschen servieren, sind vom 13. bis 16. August drei andere Foodtrucks vor Ort – hier gibt‘s dann österreichische Spezialitäten oder Holzofenpizza. Dieser Wechsel der lukullischen Angebote sorge für die nötige Portion Abwechslung. Schließlich seien unter den Besuchern viele „Wiederholungstäter“, denen man in diesem Jahr ein breiteres Speisenangebot und mehr Auswahl bieten kann, begründet de Haan den Wechsel.

Jeden Abend sind rund 60 Personen im Gastrobereich tätig – sowohl an den Ausgaben und in den Foodtrucks als auch im Hintergrund. Schließlich muss schmutziges Geschirr abtransportiert und sauberes angeliefert, kühle Getränke müssen vom Kühlwagen zum Ausschank gebracht werden. Nicht zu vergessen die DRK-Mitglieder, die im Notfall schnell helfen können, und mehrere Personen, die für das rechte Licht und den guten Ton auf der Bühne sorgen. Darüber hinaus sind viele weitere Dienstleister im Einsatz, die sich beispielsweise um die Toilettenreinigung kümmern, sagt de Haan, der als Veranstaltungsleiter auch immer selbst vor Ort ist. Einige Bands bringen zudem noch eigene Helfer mit.

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist, dass der Samstag als Kulturfestivaltag entfällt. Die Bestuhlung wird abgebaut, ebenso rücken die Foodtrucks am Freitagabend ab. Nur die Bühne und das große Verpflegungszelt bleiben stehen. So kann der Wochenmarkt am gewohnten Platz stattfinden, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Nichtsdestotrotz können die Besucher an den sieben Abenden voll auf ihre Kosten kommen. Bekannte Musiker, die bereits mehrfach das Kulturfestival musikalisch bereichert haben, und auch neue Gesichter sind auf der Bühne zu erleben.

