Turnusgemäß trat die Ärzteschaft des Landkreises Ludwigsburg zusammen, um auf ihrer Mitgliederversammlung ihren Vorstand neu zu wählen. Mit großer Mehrheit wurde die Markgröninger Anästhesistin und Schmerz­therapeutin Dr. med. Carola Maitra zur neuen Vorsitzenden der Kreisärzteschaft gewählt.

Die Kreisärzteschaft vertritt die Interessen der im Landkreis Ludwigsburg derzeit tätigen 2102 Ärztinnen und Ärzte nach innen und außen. Der bisherige Vorsitzende der Ärzteschaft, der Markgröninger Internist und Hausarzt Dr. Michael Friederich trat nicht mehr zur Wahl an und wurde nach zwölf Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Amt mit Applaus verabschiedet.

Mit Dr. Carola Maitra, die schon in der letzten Legislaturperiode dem Vorstand angehörte, übernimmt erstmals eine Frau die Führung der Ludwigsburger Ärzteschaft. Die 57-jährige Krankenhausärztin ist seit 1988 als Ärztin im Kreis Ludwigsburg tätig und leitet die Abteilung für Schmerztherapie in der Orthopädischen Klinik Markgröningen. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder, ihr Mann ist als Hausarzt in Hemmingen niedergelassen.

Wie Maitra betonte, gelte es, auch in der Ärzteschaft den kommenden Problemen in Medizin und Gesellschaft zu begegnen. „Ich trete dafür an“, so Maitra, „dass wir als Ärzteschaft nicht nur an den bewährten Strukturen festhalten, sondern uns aktiv den Herausforderungen der Zukunft stellen.“

Konstruktiv und im Dialog mit anderen Beteiligten im Gesundheitswesen müssten auch in der Region Lösungen gemeinsam erarbeitet werden. An vorrangigen Problemfeldern benannte Maitra die weitgehenden Folgen der Digitalisierung für die Medizin und den Erhalt einer hochwertigen medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten. Ökonomischer Druck, Zeitknappheit, Personalmangel und eine Verdichtung der ärztlichen Tätigkeit seien heutzutage in Klinik und Praxis allgegenwärtig.

Der steigende Anteil an Frauen in der Medizin wie auch die zunehmende Überalterung der Ärzteschaft fordere neue Arbeitsmodelle und Lösungsansätze, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Sie wolle, wie Maitra ausführte, mit ihrem Engagement erreichen, dass die Ärzteschaft ihren Teil zu guten Lösungen beitrage könne.

Als zweiter Vorsitzender der Ärzteschaft wurde der Ludwigsburger Kinder- und Jugendarzt Dr. Thomas Kauth im Amt bestätigt. Ebenso wurden der Ludwigsburger Kardiologe Dierk-Christian Vogt als Fortbildungsbeauftragter, der Ludwigsburger Allgemeinarzt Dr. Roland Kolepke als Notdienstbeauftragter und der HNO-Arzt Dr. Achim Gros als IT-Beauftragter der Ärzteschaft wieder gewählt.

Zum neuen Rechnungsführer wurde der Chefarzt der I. Inneren Abteilung des Krankenhauses Bietigheim, Dr. Marc Müller, gewählt.

Ebenfalls neu wurden als Beisitzer im Vorstand der Ärzteschaft die Ludwigsburger Unfallchirurgin Dr. Lena Ang’ani, der Pleidelsheimer Allgemeinarzt Dr. Jürgen Herbers, der Ludwigsburger Urologe Dr. Andreas Jünk und der Möglinger hausärztliche Internist Dr. Martin Kullmann gewählt.