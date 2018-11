Bietigheim-Bissingen Technisches Gymnasium ist gefragt

Oberstudienrat Mario Keppler, Ingenieur für Mechatronik, (Mitte) und Schüler des Technischen Gymnasiums in der Lernfabrik 4.0. Sie lernen die Funktionsweise eines Roboters kennen, der in unmittelbarer Nähe zum Menschen und mit ihnen arbeiten kann. © Foto: BSS/Eberl

Bietigheim-Bissingen / Jörg Palitzsch

In Bietigheim-Bissingen stellt man sich gegen den Trend. Während man landauf landab über das sinkende Interesse von Schülern am Ausbildungsweg Technisches Gymnasium (TG) klagt, es gibt insgesamt zehn Standorte im Land, wachsen die Schülerzahlen am TG des Beruflichen Schulzentrum in der Stadt an Enz und Metter.

Die Schülerzahlen haben sich in den letzten zehn Jahren zwischen 212 und 246 eingependelt. Dazu gibt es eine sehr gute Lehrerausstattung in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – also keinen Lehrermangel und auch kein Nachwuchsproblem, betont Schulleiter Stefan Ranzinger.

Aber auch wenn es in Bietigheim-Bissingen positiv aussieht, hat Ranzinger den Landestrend im Blick: „In Anbetracht zurückgehender Schülerzahlen an den Technischen Gymnasien und gleichzeitig steigendem Bedarf an Ingenieuren kann ich nicht nachvollziehen, weshalb im Landkreis Ludwigsburg weitere Wege zum Abitur – ich spreche von der Einrichtung von Oberstufen an Gemeinschaftsschulen – geschaffen werden sollen.“

Für ihn hat die positive Entwicklung des Technischen Gymnasiums in Bietigheim-Bissingen unterdessen mehrere Gründe. Zum einen ist es der „Unterbau“ von Schülern aus dem Gymnasium, der Realschule und der Gemeinschaftsschule ab Klasse 8, die in den Bildungsweg des sechsjährigen Technische Gymnasiums einsteigen.

Ab Klasse 11 können die Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss dann in der TG-Oberstufe bis Klasse 13 in einem von drei Profilen weitermachen, eine Besonderheit des Beruflichen Schulzentrums in Bietigheim-Bissingen. Es gibt das Profil Mechatronik, eine Mischung aus Metalltechnik und Elektrotechnik, das Profil Informationstechnik mit Programmierung und Hardware, sowie das Profil Technik und Management, eine Mischung aus 60 Prozent Technik und 40 Prozent Betriebswirtschaftslehre.

Ziel aller drei Profile ist es, die für Ingenieurberufe typische analytische und strukturierte Denk- und Arbeitsweise zu vermitteln. Und dieser Bildungsweg, so Ranzinger, wird rege genutzt, auch, weil es dieses Ausbildungsangebot bundesweit gar nicht gibt.

Von den 90 Plätzen in den drei Eingangsklassen der Oberstufe ab Klasse 11 wird die Hälfte von Schülern belegt, die das sechsjährige TG gewählt haben. Hinzu kommt: Der amtliche Notendurchschnitt für eine Aufnahme liegt bei 3,0, der tatsächliche Notendurchschnitt am Beruflichen Schulzentrum liegt bei 2,5, mit ein Beleg für die gute Ausbildung.

Ein weiterer Pluspunkt am TG in Bietigheim-Bissingen ist, so Ranzinger, dann auch die hohe Qualifikation und Motivation der Lehrer. So sind von insgesamt 132 Lehrkräften 45 Ingenieure oder Meister, womit am Technischen Gymnasium viel praktisches Wissen vermittelt wird.

Mit Stolz verweist Stefan Ranzinger auf die hochmoderne Lernfabrik 4.0, sozusagen das Glanzstück der Schulausstattung. Hier findet der Unterricht des Technischen Gymnasiums statt, ebenso Seminare und ausländische Gäste schauen auch vorbei. An der Entwicklung waren Lehrkräfte beteiligt, was die Motivation weiter gesteigert habe.