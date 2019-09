Zum fünften Mal organisierte ein Team der Firma Eissmann in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Urach erfolgreich den „Tag der Industrie“.

Schätzungsweise mehr als 5000 Besucher erhielten am Samstag Einblick in die Fertigung von Autoinnenausstattungen, Ladenbau, Feuerlöschern, Bremsen, oder Klebstoffe aus Bad Urach und in die Werkstatt der Bruderhaus-Diakonie.

Erster Blickfang in Bad Urach war der neue Porsche

Erster Blickfang zu Beginn einer geführten Tour durch sechs teilweise weltweit agierende Firmen war bei Eissmann der neue Porsche Taycan, das erste vollelektrische Modell, das gerade auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt vorgestellt wurde, und zwar als erstes Serienfahrzeug mit 800 Volt Systemspannung.

In Bad Urach werden dafür Teile der Innenausstattung bei Eissmann gefertigt. Doch das ist nur ein Teilbereich des weltweit agierenden Unternehmens mit zwölf Produktionsstandorten in drei Kontinenten und dem Stammsitz in Bad Urach.

5000 Besucher kommen zum Tag der Industrie

Davon konnten sich viele der schätzungsweise mehr als 5000 Besucher bei einer Betriebsführung überzeugen. „2016 hatten wir so zwischen vier- und fünftausend Besucher, aber dieses Mal scheinen es noch mehr zu werden“, so Luciana Della Rocca, die zusammen mit ihrer Kollegin Regine Gaißer die Großveranstaltung maßgeblich organisiert hatte.

Überall waren Menschen unterwegs, von einem Standort zum anderen. Viele verschafften sich auch einen Überblick aus der Luft, und zwar auf der Drehleiter der Bad Uracher Feuerwehr. Nicht jeder schaute alle Aktionsorte an, aber überall war Interessantes und Informatives geboten.

Moderner Ladenbau mit digitaler Spezialisierung

Viele Besucher wussten zum Beispiel vorher nicht, dass bei Kraiss in Wittlingen moderner Ladenbau konzeptionell entworfen und gefertigt wird, und zwar mit Spezialisierung auf Elektrifizierung und Digitalisierung. Dort präsentierte außerdem „Consultant & Keynote Speaker“ Markus Geörger, die „Vuca-World“. Hinter dem englischen Begriff verbirgt sich die Abkürzung für die Welt der Zukunft mit all ihren Veränderungen: Instabilität, Geschwindigkeit, Unsicherheit und Unberechenbarkeit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Alles zusammen ist wichtig für Planung und Unternehmensstrategien.

Auch der Europa-Abgeordnete Glück ist vor Ort

In der Werkstatt der Bruderhaus-Diakonie staunten die Besucher sprichwörtlich Bauklötze, die dort allerdings tatsächlich vorwiegend von Menschen mit Behinderungen gefertigt werden. Der FDP-Europa-Abgeordnete Andreas Glück kaufte gleich einen Kasten und sieht auch gute Verwendungsmöglichkeiten der Behälter als Geschenkkörbe.

Bürgermeister Elmar Rebmann wies darauf hin, dass die Stadt auch Aufträge an die Bruderhaus-Diakonie vergebe. Staunen war auch angesagt bei Minimax und den neuesten Technologien zur Brandbekämpfung sowie in der Klebstoff-Welt von Sika.

Dort gab es viele Beispiele, wie weltweit Kleb- und Dichtstoffe aus Bad Urach verwendet werden, sei es für die Autoindustrie, Segelflugzeuge, für Kanaldeckel oder im medizinischen Bereich. Weitere Attraktion waren neben Fachinformationen die Vorführungen von ABS-Bremssystemen für Fahrräder und Mountainbikes bei Magura und eine kleine Show des MSC Frickenhausen.

Besondere Bedeutung kam außerdem den Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten in den beteiligten Betrieben zu, denn es gibt noch freie Ausbildungsplätze, für die sich manch junge Besucher stark interessierten.

Insgesamt war der fünfte Tag der Industrie wieder einmal erfolgreich als ein Schaufenster für Innovationen, Kreativität, Flexibilität, Leistungsvielfalt und zukunftsweisendem Unternehmerdenken in Bad Urach:.